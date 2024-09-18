Стартует всероссийская акция "Во славу русского гения", посвященная 225-летию со дня рождения Пушкина

С 25 сентября по 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская акция "Во славу русского гения".

Александр Сергеевич Пушкин — величайший русский поэт и основоположник современного русского литературного языка. Он навсегда останется одной из самых знаковых фигур русской культуры. Все мы знакомимся с творчеством этого всемирно известного поэта начиная с самого детства — со "Сказки о рыбаке и рыбке", а затем в рамках школьной программы учим наизусть стихи, читаем его пьесы и прозу.

В этому году исполнилось 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина, и это знаменательное событие предоставляет нам еще одну возможность обратиться к великому наследию русского гения.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои литературные, артистические и художественные способности в следующих номинациях:

"Пушкин и театр" (театральные постановки по произведениям поэта); "Пушкинские чтения" (прочтение произведений А.С.Пушкина);

"И в новом веке Пушкин с нами" (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию);

"Пушкин в живописи" (портрет А. С. Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в области театра и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Очень важно, что все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, научить их гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.