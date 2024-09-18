Студентка из Самарской области принимает участие в Чемпионате высоких технологий

В Великом Новгороде состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата высоких технологий, организованного министерством просвещения Российской Федерации. Чемпионат — это площадка для формирования кадрового резерва в приоритетных для России сферах.

До 21 сентября участникам предстоит представить свои компетенции в технологиях будущего: "Цифровые возможности для бизнеса", "Синтез компактных моделей, электронных компонентов и систем", "Монтаж и обслуживание промышленных роботов", "Агроботы (агророботы)", "Диспетчеризация технологических процессов", "Системы умного дома" и другие.

В соревнованиях принимают участие 137 конкурсантов из России и зарубежных стран, в их числе — студенты учреждений СПО, школьники, молодые специалисты предприятий. Самарскую область представляет студентка Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства Дарья Аввакиви (эксперт-наставник Фокина Елена Борисовна). Она стала участницей по компетенции "Диспетчеризация технологических процессов".

Партнерами чемпионата стали 20 ведущих компаний. Чемпионат высоких технологий — важная часть всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

"Чемпионат — это уникальная площадка, где ребята могут попробовать себя в новых направлениях, которые востребованы нашей экономикой. На вас, дорогие участники, сегодня смотрит вся страна. Я хочу вам пожелать удачи, успехов и отдельно поблагодарить ваших наставников — преподавателей и родителей, благодаря которым в том числе вы достигли таких высот", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Формирование образовательных программ, ориентированных на потребности российской экономики, на перспективные направления подготовки кадров, в частности инженерного профиля, на внедрение бесшовной системы образования от дошкольного уровня до вузов и последующего трудоустройства — безусловный приоритет, обозначенный Губернатором Вячеславом Федорищевым.

В рамках финала Чемпионата высоких технологий предусмотрена масштабная деловая программа с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, образовательных организаций и дружественных стран. Запланировано более 30 мероприятий: ведущие эксперты, представители высокотехнологичных компаний и госкорпораций обсудят внедрение современных технологий, квалификацию и подготовку будущих специалистов в таких перспективных отраслях, как искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные аппараты, нейросети и нейротехнологии и др.

Отдельное внимание будет уделено профориентации. Школьники примут участие в профессиональных пробах, узнают о возможностях прохождения стажировок на базе предприятий-партнеров.