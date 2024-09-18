Студентка из Самарской области принимает участие в Чемпионате высоких технологий

В Великом Новгороде состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата высоких технологий, организованного министерством просвещения Российской Федерации. Чемпионат — это площадка для формирования кадрового резерва в приоритетных для России сферах.
До 21 сентября участникам предстоит представить свои компетенции в технологиях будущего: "Цифровые возможности для бизнеса", "Синтез компактных моделей, электронных компонентов и систем", "Монтаж и обслуживание промышленных роботов", "Агроботы (агророботы)", "Диспетчеризация технологических процессов", "Системы умного дома" и другие.
В соревнованиях принимают участие 137 конкурсантов из России и зарубежных стран, в их числе — студенты учреждений СПО, школьники, молодые специалисты предприятий. Самарскую область представляет студентка Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства Дарья Аввакиви (эксперт-наставник Фокина Елена Борисовна). Она стала участницей по компетенции "Диспетчеризация технологических процессов".
Партнерами чемпионата стали 20 ведущих компаний. Чемпионат высоких технологий — важная часть всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
"Чемпионат — это уникальная площадка, где ребята могут попробовать себя в новых направлениях, которые востребованы нашей экономикой. На вас, дорогие участники, сегодня смотрит вся страна. Я хочу вам пожелать удачи, успехов и отдельно поблагодарить ваших наставников — преподавателей и родителей, благодаря которым в том числе вы достигли таких высот", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Формирование образовательных программ, ориентированных на потребности российской экономики, на перспективные направления подготовки кадров, в частности инженерного профиля, на внедрение бесшовной системы образования от дошкольного уровня до вузов и последующего трудоустройства — безусловный приоритет, обозначенный Губернатором Вячеславом Федорищевым.
В рамках финала Чемпионата высоких технологий предусмотрена масштабная деловая программа с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, образовательных организаций и дружественных стран. Запланировано более 30 мероприятий: ведущие эксперты, представители высокотехнологичных компаний и госкорпораций обсудят внедрение современных технологий, квалификацию и подготовку будущих специалистов в таких перспективных отраслях, как искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные аппараты, нейросети и нейротехнологии и др.
Отдельное внимание будет уделено профориентации. Школьники примут участие в профессиональных пробах, узнают о возможностях прохождения стажировок на базе предприятий-партнеров.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.