Эксперты советуют жителям Самарской области не "флиртовать" с коронавирусом и гриппом

О том, как снизить рост заболеваемости гриппом и новым геновариантом коронавируса (FliRT) и, главное, как убедить жителей региона защититься от этих грозных инфекций, обсудили за круглым столом представители областного минздрава, Роспотребнадзора, департамента информационной политики администрации губернатора, Центра управления регионом и журналисты.

Усилить информирование населения о том, где и как можно вакцинироваться, ранее на оперативном совещании поручил губернатор Вячеслав Федорищев.

За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 16 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это вдвое больше по сравнению с предыдущей неделей. На лечении находятся почти 3 тыс. пациентов с COVID-19, в том числе 85 больных в круглосуточных стационарах.

Главный способ уберечь жителей региона от гриппа - вакцинация. Чтобы создать необходимую иммунную прослойку, привиться должны не менее 60% населения. Все ресурсы для этого есть, подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. В регион уже поступило порядка 800 тыс. доз вакцины против гриппа, в ближайшее время ожидается еще 400 тыс., привито свыше 360 тыс. человек. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали более чем 30 тыс. самарцев.

"Мы хорошо помним, как два с половиной года жили во времена жесточайшей пандемии. Чтобы избежать повторения тех событий, обязательно нужно в преддверии эпидсезона позаботиться о себе и своих близких. Сегодня нужно привиться от гриппа в первую очередь людям из группы риска - пожилым, беременным, детям, людям с хроническими заболеваниями. Поэтому сегодня мы активно проводим вакцинацию в крупных коллективах, школах. Сам я тоже привился от гриппа неделю назад и всем рекомендую посетить прививочный пункт", - рассказал руководитель ведомства.

Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте областного минздрава. Также работают 90 мобильных бригад.

Для минимизации риска распространения вирусов в медицинских учреждениях введены уже традиционные ограничительные мероприятия, включая масочный режим для медицинских работников и пациентов.

"Убеждать людей в необходимости и важности вакцинации нужно личным примером, особенно в коллективах. Безусловно, большое влияние на формирование общественного мнения оказывают и медийные личности. Значимую роль играет наружная реклама, которая сигнализирует о текущей ситуации с заболеваемостью. Можно сыграть на аббревиатуре названия нового геноварианта коронавируса и достучаться до сознания молодежи с помощью роликов со слоганом: "Я против ФЛИРТа, сегодня я выбираю здоровую осень", - предложила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

Эффективными методами предупреждения распространения заболеваемости продолжают оставаться все традиционные санитарно-эпидемиологические меры. Так, дезинфекция общественного транспорта позволит сократить передачу вируса. Ответственное и внимательное отношение к юным жителям поможет избежать роста заболеваемости среди детей. Специалисты советуют правильно подбирать одежду для детей с учетом снижения температуры в утренние и вечерние часы. Как детям, так и взрослым с признаками ОРВИ лучше остаться дома и вызвать врача. Сделать это можно по телефону своей поликлиники или единому номеру 122 (кнопка 4). При этом работодатели должны с пониманием отнестись к вынужденному больничному.

Кроме того, в рабочих помещениях должны соблюдаться меры профилактики - проветривание каждые два часа, уборка и обработка дверных ручек и поверхностей дезинфицирующими средствами.

Большинство сотрудников крупных общественных организаций должны обязательно привиться. Сегодня главная задача, подчеркивают специалисты, - привить культуру вакцинации, чтобы поход в поликлинику с приближением осени для проведения иммунизации стал здоровой привычкой.