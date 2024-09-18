Премьера фантастического детектива "Подростки в космосе" на Wink.ru состоится 3 октября

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер научно-фантастического детектива "Подростки в космосе" (12+) с Софьей Аржаных, Денисом Косиковым, Львом Зулькарнаевым, Николаем Шрайбером и Святославом Рогожаном в главных ролях. Восьмисерийный сериал расскажет историю из будущего, где спасать планету предстоит космическому экипажу подростков. Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) уже 3 октября.

Фото предоставлено Wink

Новый сериал от создателей молодежного хита "Трудные подростки" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Балет", "Фишер", "‎Библиотекарь"‎ и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

События "Подростков в космосе" разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы.

Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца.

Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

"Сейчас снимают огромное количество фильмов про космос, но мне кажется, авторам "Подростков в космосе" удалось сделать совсем другую картину. У нас получилась смесь "Голодных игр" и киберпанка", - делится актер Николай Шрайбер.

Фото предоставлено Wink

"Хотя почти все съемки проходили в Москве, для сериала словно был создан совершенно новый мир, - говорит его коллега Святослав Рогожан. - Я даже сначала не совсем узнал город в кадрах сериала. Было очень много графики: летающие дроны, полет в космос, голограммы. Также мне было приятно работать в локациях, подобранных для съемок сцен в "Учебном центре курсантов". Это яркие архитектурные объекты Москвы и Подмосковья, которые также помогали погрузиться в футуристичную атмосферу".