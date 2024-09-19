"Тольяттиазот" начал проводить установочные сессии для студентов

"Тольяттиазот" начал проводить установочные сессии в образовательных учреждениях Самарской области. Специалисты Центра подготовки и повышения квалификации кадров предприятия встретились со студентами 1-2 курсов Самарского государственного технического университета (СамГТУ), Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и 3-4 курсов Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК).

Представители ТОАЗа познакомили будущих специалистов с предприятием посредством виртуальной экскурсии, рассказали про стипендиальные программы, выстроенную систему наставничества, а также про ключевые и востребованные профессии.

В СамГТУ в этом году стартовала программа целевого обучения "PRO ТОАЗ". Она предполагает бонусную систему при получении высшего образования для студентов, поступивших на кафедру "Газопереработка, водородные и специальные технологии". Договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" уже заключили четыре первокурсника. Для них предусмотрена выплата ежемесячной стипендии, прохождение практики и оплачиваемой стажировки, дополнительное обучение, предоставление общежития, а также гарантированное трудоустройство в ТОАЗ.

Еще одним стратегическим партнером "Тольяттиазота" является опорный вуз Тольятти — ТГУ. Предприятие на регулярной основе поддерживает талантливых учеников, а специалисты Компании выступают экспертами на итоговых аттестациях. Представители ТОАЗа встретились со студентами института химии и энергетики в современной лекционной аудитории, открытой предприятием в 2024 году. Для них также действует стипендиальная программа, предусматривающая заключение целевого договора или договора о социальной поддержке обучения.

Установочная сессия в ТХТК прошла для учащихся 3-4 курсов, которые в шаге от выбора будущего места работы. В течение последних двух лет 66 студентов колледжа проходили стажировку в ТОАЗе. 70% из них получили сертификат на трудоустройство.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ": "Масштабная работа, которую проводит "Тольяттиазот" в части профориентации, — это возможность сформировать кадровый резерв, получить подготовленных и замотивированных специалистов. Лучшие выпускники образовательных учреждений, с которыми сотрудничает Компания, становятся частью большой команды ТОАЗа и остаются работать в городе. Здесь их ждут перспективы карьерного роста и стабильное будущее в родном регионе".