16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студентка из Самарской области участвует в Чемпионате высоких технологий Стартует всероссийская акция "Во славу русского гения", посвященная 225-летию со дня рождения Пушкина Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки РФ Как систематизация международной деятельности университетов региона может способствовать его социально-экономическому развитию В Самаре пройдет IX Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых"

Образование Общество

"Тольяттиазот" начал проводить установочные сессии для студентов

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" начал проводить установочные сессии в образовательных учреждениях Самарской области. Специалисты Центра подготовки и повышения квалификации кадров предприятия встретились со студентами 1-2 курсов Самарского государственного технического университета (СамГТУ), Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и 3-4 курсов Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК).

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Представители ТОАЗа познакомили будущих специалистов с предприятием посредством виртуальной экскурсии, рассказали про стипендиальные программы, выстроенную систему наставничества, а также про ключевые и востребованные профессии.

В СамГТУ в этом году стартовала программа целевого обучения "PRO ТОАЗ". Она предполагает бонусную систему при получении высшего образования для студентов, поступивших на кафедру "Газопереработка, водородные и специальные технологии". Договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" уже заключили четыре первокурсника. Для них предусмотрена выплата ежемесячной стипендии, прохождение практики и оплачиваемой стажировки, дополнительное обучение, предоставление общежития, а также гарантированное трудоустройство в ТОАЗ.

Еще одним стратегическим партнером "Тольяттиазота" является опорный вуз Тольятти — ТГУ. Предприятие на регулярной основе поддерживает талантливых учеников, а специалисты Компании выступают экспертами на итоговых аттестациях. Представители ТОАЗа встретились со студентами института химии и энергетики в современной лекционной аудитории, открытой предприятием в 2024 году. Для них также действует стипендиальная программа, предусматривающая заключение целевого договора или договора о социальной поддержке обучения.

Установочная сессия в ТХТК прошла для учащихся 3-4 курсов, которые в шаге от выбора будущего места работы. В течение последних двух лет 66 студентов колледжа проходили стажировку в ТОАЗе. 70% из них получили сертификат на трудоустройство.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ": "Масштабная работа, которую проводит "Тольяттиазот" в части профориентации, — это возможность сформировать кадровый резерв, получить подготовленных и замотивированных специалистов. Лучшие выпускники образовательных учреждений, с которыми сотрудничает Компания, становятся частью большой команды ТОАЗа и остаются работать в городе. Здесь их ждут перспективы карьерного роста и стабильное будущее в родном регионе".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6