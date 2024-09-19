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В Самарской области сократилось время оказания услуг в электронном виде на портале Госуслуги

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 г. время оказания услуг в электронном виде в Самарской области сократилось на 9%, а уровень удовлетворенности граждан при этом составил 88,5%, доля обращений граждан на портал составила 44,7%.

В прошлом году департаментом информационных технологий и связи Самарской области решались две основные задачи: сокращение времени оказания электронных услуг на портале Госуслуг и повышение удовлетворенности граждан качеством обслуживания. Мероприятия для достижения поставленных целей проводились в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", сформированной в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

В настоящее время для удобства жителей Самарской области в электронный формат переведено 87 массовых социально-значимых услуг (МСЗУ), которые оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления нашего региона.

Большечерниговский район — в числе муниципальных районов области, где активно внедряется практика оказание госуслуг населению в электронной форме.

"В настоящее время девять сельских поселений района и муниципальные бюджетные учреждения оказывают 32 МСЗУ. Причем наблюдается положительная динамика — в 2022 году было предоставлено 24 МСЗУ, в 2023 году — 32 услуги, а за первое полугодие 2024 года было принято 56 заявлений граждан на предоставление муниципальных социально значимых услуг", — рассказал глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Популярными у жителей района являются услуги, связанные с оформлением земельных участков и строительством жилья. "Недавно нужно было утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане. Сделал через Госуслуги. Очень удобно и быстро", — поделился житель Большечерниговского района Анатолий Окладов.

Для повышения уровня информированности граждан о возможности получению МСЗУ в электронном формате, по мнению представителей администрации муниципального района, необходимо продолжать работу с населением с привлечением медиаресурсов. "Одним из эффективных инструментов может стать оборудование в МФЦ "гостевого компьютера", где с помощью сотрудника МФЦ граждане смогут сформировать заявление по любой услуге на портале Госуслуг. А для граждан пенсионного возраста возможно привлечение социальных работников. Также важным мероприятием по привлечению населения к получению услуг в электронном виде будет обучение специалистов сельских поселений и обновление материально-технической базы в сельских поселениях", — считает глава района.

До конца текущего года для увеличения динамики "цифровой зрелости" в Большечерниговском районе определены приоритетные направления работы. В частности, запланировано проведение мероприятий разъяснительного характера, направленных на информирование граждан о возможности и способах получения услуг в электронной форме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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