Самарские студенты разработали прототип "умной" теплицы для дома

Студенты Самарского университета им. Королева разработали прототип полностью автоматической компактной теплицы для выращивания овощей и зелени в домашних условиях.

В отличие от множества существующих "умных" теплиц самарская разработка отличается повышенной автономностью: она сможет целый месяц самостоятельно заботиться о вверенных ей растениях без присмотра человека, а также не потребует от пользователя особых агрономических знаний и навыков — достаточно лишь выбрать вид растения, которое планируете выращивать, и электроника подберет для него наиболее подходящую программу роста, заранее внесенную в базу данных теплицы.

Данный проект стал одним из победителей конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта размером в 1 млн рублей сроком на один год.

Габариты теплицы — 0,5×1х1 м. В числе ее конкурентных преимуществ — система внутреннего освещения: она полностью имитирует цикл солнечного дня, автоматически повышая и снижая освещенность в зависимости от времени суток и вида выращиваемого растения. Также имеются системы вентиляции, автополива и подачи удобрений, поддержания необходимой температуры.

"В числе плюсов нашей разработки можно назвать также то, что, благодаря заранее составленным алгоритмам, пользователю не нужно самостоятельно подбирать для растений необходимую длительность светового дня, определять нужную частоту полива и температуру внутри теплицы. Нужно просто указать электронике, какое именно растение или виды растений будут выращиваться. Электронный блок управления выберет необходимую программу и будет следить за ее выполнением. С момента посадки семян или рассады начинается автономная работа теплицы. Единственное, что необходимо будет делать человеку, — это периодически доливать воду и добавлять удобрения в соответствующие резервуары системы автополива. Конечно, частота пополнения запасов воды и удобрений будет зависеть от того, какой вид растения выращивается, какая программа выбрана", — рассказала автор проекта, студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва Полина Яковлева.

По ее словам, в этой теплице можно будет выращивать любую зелень, бобовые культуры, овощи и ягоды — самые разные растения, которые не требуют опыления или являются самоопыляемыми и высота которых в обычных условиях не превышает 50-60 сантиметров.

Кроме того, такую теплицу можно использовать как систему для ухода за домашними цветами: в ней можно создавать условия для зимовки, например, экзотических тропических растений — как в оранжерее, или для восстановления здоровья светолюбивых цветов, которым долгое время не хватало солнечного света.

Электронный "мозг" теплицы — разработанная студентами специальная плата системы управления. В качестве управляющего элемента был выбран бортовой компьютер на основе микроконтроллера STM32 из учебно-образовательного конструктора MiniSat, созданного в университетском клубе молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент" для самостоятельной сборки студентами сверхминиатюрных космических аппаратов — пикоспутников.

"В настоящее время изготовлен образец теплицы для проведения опытного тестирования работоспособности алгоритмов, но до готового изделия еще далеко. Сейчас идут первые отработки, потом, проанализировав полученные результаты, мы будем вносить изменения и доработки как в конструкцию, так и в электронику теплицы", — подытожила Полина Яковлева.