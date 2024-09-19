Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, 13-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла 105-ю ракетку мира из США Хейли Баптист и вышла в ¼ финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

Счет — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 17 минут. За это время Касаткина допустила пять двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и выполнила одну подачу навылет. Баптист реализовала три брейк-пойнта из трёх возможных и допустила девять двойных ошибок, пишет championat.com.

В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина сразится с британской теннисисткой Эммой Радукану.

На турнире в Сеуле Дарья Касаткина посеяна под первым номером.