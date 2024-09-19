Мужчина погиб на пожаре в дачном доме под Кинелем

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В четверг, 19 сентября, в 19:31 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в с. Покровка Кинельского района в СНТ "Ленька" на 5-й Садовой улице горит дачный дом, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС