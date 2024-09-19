Мужчина погиб на пожаре в дачном доме под Кинелем

В четверг, 19 сентября, в 19:31 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в с. Покровка Кинельского района в СНТ "Ленька" на 5-й Садовой улице горит дачный дом, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На тушение сразу были направлены огнеборцы ПСЧ 14 противопожарной службы Самарской области и добровольная пожарная команда пос. Комсомольский.
К моменту прибытия огнеборцев площадь пожара составила 35 кв. м. Открытие горение удалось ликвидировать в 20:35.
На пожаре погиб 53-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !