С 23 сентября на двух улицах в Самаре временно ограничат движение

В городском департаменте транспорта рассказали о том, что на двух улицах Самары временно ограничат движение транспорта. Это произойдет 23 сентября.

"В связи с ремонтом подземного газопровода в Самаре с 05:00 23 сентября до 23:59 27 октября будет ограничено движение транспорта по проезду Георгия Митирева, в районе дома № 9 для обеспечения безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "в целях обеспечения безопасности дорожного движения" в связи с работами на системе водоотведения в Самаре с 06:00 23 сентября до 23:59 15 октября будет ограничено движение транспорта по улице Максима Горького на участке от улицы Комсомольской до улицы Крупской.