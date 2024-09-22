С 23 сентября изменится расписание "Валдаев" в Самарской области

С 23 сентября по 13 октября в Самарской области вводится новое расписании движения скоростного судна Валдай-45Р.
До Ширяево по пятницам, субботам и воскресеньям из Самары назначено два рейса: в 10:00 и 15:00. Обратно в 14:00 и 17:00.
До Винновки в эти же дни назначен один рейс, в 12:00. Обратно судно будет отправляться в 16:00.
Приобрести билеты можно на сайте перевозчика. Стоимость билета в одно направление: взрослый — 800 рублей, детский (5 — 10 лет) — 550 рублей, дети до 5 лет — бесплатно (без предоставления места).
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!