С 23 сентября изменится расписание "Валдаев" в Самарской области

С 23 сентября по 13 октября в Самарской области вводится новое расписании движения скоростного судна Валдай-45Р.

До Ширяево по пятницам, субботам и воскресеньям из Самары назначено два рейса: в 10:00 и 15:00. Обратно в 14:00 и 17:00.

До Винновки в эти же дни назначен один рейс, в 12:00. Обратно судно будет отправляться в 16:00.

Приобрести билеты можно на сайте перевозчика. Стоимость билета в одно направление: взрослый — 800 рублей, детский (5 — 10 лет) — 550 рублей, дети до 5 лет — бесплатно (без предоставления места).