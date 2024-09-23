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Экономика и бизнес

На производстве КФК "Тольяттиазота" стартовала ремонтная кампания

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На производстве карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) АО "Тольяттиазот" стартовала ремонтная кампания. В течение месяца планируется провести ремонт ключевого оборудования и плановое обслуживание динамических конструкций.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Основным видом работ станет замена катализатора на двух реакторах конверсии метанола. Впервые будет использован катализатор нового производителя. При его замене планируется применить специальное загрузочное устройство, разработанное индивидуально для этих целей.

Параллельно катализатор будет обновлен в реакторе дожигателя, предназначенного очищать отработанный газ до нормы. Это позволит сохранить степень очистки отработанных газов до 99,9%. Всего в двух реакторах конверсии метанола будет заменено 16,6 тонн железомолибденового катализатора и 970 кг палладиевого-платинового на реакторе дожигателя. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме с использованием технологии, отвечающей всем требованиям безопасности.

На финальном этапе ремонтной кампании будет выполнена промывка колонны абсорбции с последующей очисткой оборудования от отложений.

Производство КФК выпускает от 6 000 до 12 000 тонн продукции в месяц. Концентрат применяется в деревообрабатывающей промышленности, синтезе смол и в качестве антислеживающей добавки для карбамида.

Андрей Кургин, главный инженер АО "Тольяттиазот": "Сжатые сроки ремонта на производстве КФК связаны с востребованностью продукции на рынке. Реализация комплекса мероприятий позволит не только обеспечить стабильность плановых показателей, но и повысить энергоэффективность и экологичность производства".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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