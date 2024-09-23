Конец сентября в Самарской области будет на 2°C теплее обычного

В Самарской области средняя температура воздуха в третьей декаде сентября ожидается на 2°C выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 23 сентября, в регионе температура воздуха ожидается +12...+17 °C. Прогнозируется малооблачная погода при северо-западном ветре 6...11 м/с.
В ночь на 24 сентября температура опустится до 0...-5 °C. Днем ожидается такая же погода как и 23 сентября, лишь ветер станет "неустойчивым слабым".
Ночь на 25 сентября вновь будет холодной - 0...-5 °C. Днем воздух прогреется до +14...+19 °C при малооблачной безветренной погоде.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!