Конец сентября в Самарской области будет на 2°C теплее обычного

В Самарской области средняя температура воздуха в третьей декаде сентября ожидается на 2°C выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 23 сентября, в регионе температура воздуха ожидается +12...+17 °C. Прогнозируется малооблачная погода при северо-западном ветре 6...11 м/с.

В ночь на 24 сентября температура опустится до 0...-5 °C. Днем ожидается такая же погода как и 23 сентября, лишь ветер станет "неустойчивым слабым".

Ночь на 25 сентября вновь будет холодной - 0...-5 °C. Днем воздух прогреется до +14...+19 °C при малооблачной безветренной погоде.