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Общество

"Тольяттиазот" провел семейный футбольный праздник

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ организовал корпоративное мероприятие "Футбольная семья", объединившее сотрудников компании и членов их семей. Инициатором спортивного события выступила профсоюзная организация предприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Программа праздника включала в себя эстафеты и конкурсы, в которых принимали участие игроки корпоративной команды по футболу и представители различных цехов ТОАЗа. Для зрителей было организовано профессиональное фристайл-шоу, а также мастер-класс от футбольной школы г. Тольятти "Импульс".

Корпоративные мероприятия в формате семейного праздника — традиционная составляющая социальной политики, которую реализует "Тольяттиазот". Помимо футбольных фестивалей для сотрудников Компании проводятся праздники на льду "Хоккейный Новый год", турниры и чемпионаты по различным видам спорта.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ": "Спортивные мероприятия в "Тольяттиазоте" проводятся несколько раз в год. Подобные семейные занятия физической культурой пользуются у сотрудников Компании популярностью. С каждым разом в фестивалях принимает участие все больше профессионалов и любителей спорта. И главное — на праздник они приходят с детьми, прививая подрастающему поколению семейные традиции и принципы здорового образа жизни".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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