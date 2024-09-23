Выпускникам самарских школ хотят платить за поступление в местные вузы

Правительство Самарской области озадачилось удержанием выпускников школ в регионе. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в понедельник, 23 сентября.
Как рассказал врио руководителя департамента науки Марк Шлеенков, в 2024 г. в вузы региона по программам бакалавриата и специалитета поступили 17593 человека, что соответствует результатам 2023 года. При этом бюджетников стало на 800 человек больше. Доля поступивших на бюджетные места достигла 57%.
"Одновременно с увеличением количества бюджетных мест университеты также фиксируют и рост среднего балла ЕГЭ, - рассказал Марк Шлеенков. - Отмечается значительная динамика среднего балла по профильной математике, а также высокий результат ЕГЭ по обществознанию - на девять баллов больше среднего по стране".
Однако, по словам главы департамента, наблюдается отток выпускников школ, в том числе с высокими баллами ЕГЭ, в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Всего уехали около 2 тыс. человек.
"Не выполнен план приема по программам бакалавриата и специалитета по инженерно-техническим направлениям (металлургия, машиностроение, химические технологии, энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника). Осталось 281 место. Кроме того, остались невостребованными 340 мест по целевому приему. Эти показатели хуже тех, что фиксировали в 2023 году", - добавил Марк Шлеенков.
Чтобы мотивировать абитуриентов остаться в регионе, департамент предложил ввести новую меру поддержки для тех, кто набрал выше 275 баллов на ЕГЭ по трем предметам и поступил в местные вузы. Речь идет о предоставлении единовременной денежной выплаты.
"По нашей оценке, это позволит дополнительно удержать в нашем городе около 380 абитуриентов с высокими баллами", - отметил чиновник.
Для увеличения интереса абитуриентов к инженерно-техническим направлениям планируется организовать и провести выездные профориентационные мероприятия для школьников 8-11 классов во всех муниципалитетах Самарской области в период ноября-декабря 2024 года. Эти и другие предложения направят на рассмотрение губернатору Вячеславу Федорищеву.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.