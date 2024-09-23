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Образование Общество

Выпускникам самарских школ хотят платить за поступление в местные вузы

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области озадачилось удержанием выпускников школ в регионе. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в понедельник, 23 сентября.

Фото: Волга Ньюс

Как рассказал врио руководителя департамента науки Марк Шлеенков, в 2024 г. в вузы региона по программам бакалавриата и специалитета поступили 17593 человека, что соответствует результатам 2023 года. При этом бюджетников стало на 800 человек больше. Доля поступивших на бюджетные места достигла 57%.

"Одновременно с увеличением количества бюджетных мест университеты также фиксируют и рост среднего балла ЕГЭ, - рассказал Марк Шлеенков. - Отмечается значительная динамика среднего балла по профильной математике, а также высокий результат ЕГЭ по обществознанию - на девять баллов больше среднего по стране".

Однако, по словам главы департамента, наблюдается отток выпускников школ, в том числе с высокими баллами ЕГЭ, в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Всего уехали около 2 тыс. человек.

"Не выполнен план приема по программам бакалавриата и специалитета по инженерно-техническим направлениям (металлургия, машиностроение, химические технологии, энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника). Осталось 281 место. Кроме того, остались невостребованными 340 мест по целевому приему. Эти показатели хуже тех, что фиксировали в 2023 году", - добавил Марк Шлеенков.

Чтобы мотивировать абитуриентов остаться в регионе, департамент предложил ввести новую меру поддержки для тех, кто набрал выше 275 баллов на ЕГЭ по трем предметам и поступил в местные вузы. Речь идет о предоставлении единовременной денежной выплаты.

"По нашей оценке, это позволит дополнительно удержать в нашем городе около 380 абитуриентов с высокими баллами", - отметил чиновник.

Для увеличения интереса абитуриентов к инженерно-техническим направлениям планируется организовать и провести выездные профориентационные мероприятия для школьников 8-11 классов во всех муниципалитетах Самарской области в период ноября-декабря 2024 года. Эти и другие предложения направят на рассмотрение губернатору Вячеславу Федорищеву.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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