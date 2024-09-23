Вера Гезердава из ВСК поделилась секретами карьерного роста и особенностями работы современного страхового агента на ИНСФОРУМ 2024

Страховая отрасль открывает широкие перспективы карьерного роста. Вера Гезердава, руководитель блока управления продажами Страхового Дома ВСК, рассказала в ходе своего выступления на ИНСФОРУМ 2024 о том, как ей удалось реализовать профессиональные амбиции, вырасти от рядового агента до топ-менеджера крупнейшей компании в стране, развить свои менеджерские навыки.

Вера Гезердава начала свою карьеру в Страховом Доме ВСК в 2001 году в качестве страхового агента. В дальнейшем она сделала стремительную карьеру в Страховом Доме ВСК, в настоящее время являясь ключевой фигурой в компании и управляя блоком продаж одного из крупнейших страховщиков в стране.

По мнению спикера, работа страхового агента за последние 20 лет существенно изменилась. С одной стороны — закон об ОСАГО и прочие регуляторные нововведения, общий тренд на повышение финансовой грамотности и улучшение самих страховых продуктов способствовали значительному росту востребованности страхования у россиян. Сама специфика работы страховщиков, бизнес-процессы поменялись в лучшую сторону. Например, появились дополнительные программы мотивации агентов за рост сборов, сотрудникам и агентам предлагается расширенный соцпакет, возможности для корпоративного обучения, цифровые инструменты, позволяющие оптимизировать, упростить работу и предлагать клиентам гибкие индивидуальные решения.

С другой стороны, конкуренция на рынке растет, как и требования клиентов к качеству услуг. Решающими факторами в пользу покупки продукта у конкретного страховщика являются не только стоимость и наполнение полиса, но наличие дополнительных сервисов, скорость урегулирования и конечно же репутация самого страхового агента. Кроме того, расширились каналы продаж страховых продуктов — сейчас оформить полис можно через банк, лизинговую компанию, магазин бытовой техники, сайт или приложение страховщика и иные каналы продаж.

В Страховом Доме ВСК агентская сеть считается одним из ключевых каналов взаимодействия с клиентами — сейчас в компании работают более 20 тысяч агентов. А общий объем сборов через агентскую сеть увеличился в текущем году на 26%.

"Несмотря на стремительный рост популярности цифровых сервисов, агентский канал остается одним из ключевых в портфеле ВСК. Многим нашим клиентам важно получить очную консультацию о продукте, посоветоваться перед выбором полиса, получить помощь при урегулировании убытков. И хотя внедрение цифровых сервисов, искусственного интеллекта в перспективе может изменить ландшафт отрасли, живое человеческое общение и доверие между агентом и клиентом остаются важнейшим фактором выбора не только страхового продукта, но и компании. Поэтому одной из ключевых задач ВСК является рост агентской сети: в этом году в нашу команду пришло более 4 тысяч новых агентов. И в ближайшие годы фокус на развитие этого канала продаж, несомненно, останется в основе нашей стратегии", — отметила Вера Гезердава, руководитель блока управления продажами Страхового Дома ВСК.