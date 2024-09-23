Вера Гезердава из ВСК поделилась секретами карьерного роста и особенностями работы современного страхового агента на ИНСФОРУМ 2024

Страховая отрасль открывает широкие перспективы карьерного роста. Вера Гезердава, руководитель блока управления продажами Страхового Дома ВСК, рассказала в ходе своего выступления на ИНСФОРУМ 2024 о том, как ей удалось реализовать профессиональные амбиции, вырасти от рядового агента до топ-менеджера крупнейшей компании в стране, развить свои менеджерские навыки.
Вера Гезердава начала свою карьеру в Страховом Доме ВСК в 2001 году в качестве страхового агента. В дальнейшем она сделала стремительную карьеру в Страховом Доме ВСК, в настоящее время являясь ключевой фигурой в компании и управляя блоком продаж одного из крупнейших страховщиков в стране.
По мнению спикера, работа страхового агента за последние 20 лет существенно изменилась. С одной стороны — закон об ОСАГО и прочие регуляторные нововведения, общий тренд на повышение финансовой грамотности и улучшение самих страховых продуктов способствовали значительному росту востребованности страхования у россиян. Сама специфика работы страховщиков, бизнес-процессы поменялись в лучшую сторону. Например, появились дополнительные программы мотивации агентов за рост сборов, сотрудникам и агентам предлагается расширенный соцпакет, возможности для корпоративного обучения, цифровые инструменты, позволяющие оптимизировать, упростить работу и предлагать клиентам гибкие индивидуальные решения.
С другой стороны, конкуренция на рынке растет, как и требования клиентов к качеству услуг. Решающими факторами в пользу покупки продукта у конкретного страховщика являются не только стоимость и наполнение полиса, но наличие дополнительных сервисов, скорость урегулирования и конечно же репутация самого страхового агента. Кроме того, расширились каналы продаж страховых продуктов — сейчас оформить полис можно через банк, лизинговую компанию, магазин бытовой техники, сайт или приложение страховщика и иные каналы продаж.
В Страховом Доме ВСК агентская сеть считается одним из ключевых каналов взаимодействия с клиентами — сейчас в компании работают более 20 тысяч агентов. А общий объем сборов через агентскую сеть увеличился в текущем году на 26%.
"Несмотря на стремительный рост популярности цифровых сервисов, агентский канал остается одним из ключевых в портфеле ВСК. Многим нашим клиентам важно получить очную консультацию о продукте, посоветоваться перед выбором полиса, получить помощь при урегулировании убытков. И хотя внедрение цифровых сервисов, искусственного интеллекта в перспективе может изменить ландшафт отрасли, живое человеческое общение и доверие между агентом и клиентом остаются важнейшим фактором выбора не только страхового продукта, но и компании. Поэтому одной из ключевых задач ВСК является рост агентской сети: в этом году в нашу команду пришло более 4 тысяч новых агентов. И в ближайшие годы фокус на развитие этого канала продаж, несомненно, останется в основе нашей стратегии", — отметила Вера Гезердава, руководитель блока управления продажами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.