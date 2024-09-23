Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером всероссийского дня бега "Кросс нации". Он прошел в Тольятти в минувшую субботу, 21 сентября, на стадионе "Торпедо".

"Кросс нации" — самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 2004 года одновременно более чем в ста городах страны. Основная цель события — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан к занятиям физической культурой.

В программе соревнований прошли старты патриотического забега с участием воспитанников спортивных школ и старт спортсменов-ветеранов. В забегах приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, спортивные клубы, команды школ, вузов, ссузов, предприятий города. Массовый забег прошел на дистанции 1000 метров, личные соревнования — на дистанциях 1000, 4000, 6000, 8000 и 1200 метров. Всего в "Кроссе нации" в Тольятти приняли участие более двух тысяч человек.

Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером большого спортивного праздника. Около ста подарочных спортивных наборов от компании ТБС вручил участникам беговых состязаний руководитель научно-производственного центра (НПЦ) Константин Яшин. Он тоже принял участие в "Кроссе нации" в составе команды "Транспорт будущего Самара" — сотрудники предприятия пробежали кросс длиной в 1000 метров.

— Компания поддерживает инициативу сотрудников, которые стремятся участвовать в спортивных мероприятиях, предприятие заботится о здоровье и благополучии работников, это один из основных принципов работы "Транспорт будущего Самара" и НПЦ. Это способствует позитивной атмосфере внутри коллектива. "Кросс нации" — крупное спортивное событие, которое дает возможность почувствовать себя частью многонациональной спортивной страны и просто хороший способ с пользой провести время, укрепить здоровье. "Транспорт будущего Самара" стала партнером мероприятия, предоставив участникам полезные спортивные подарки. Надеемся, это будет способствовать здоровому образу жизни участников, — прокомментировал Константин Яшин.