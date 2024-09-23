Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером всероссийского дня бега "Кросс нации". Он прошел в Тольятти в минувшую субботу, 21 сентября, на стадионе "Торпедо".
"Кросс нации" — самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 2004 года одновременно более чем в ста городах страны. Основная цель события — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан к занятиям физической культурой.
В программе соревнований прошли старты патриотического забега с участием воспитанников спортивных школ и старт спортсменов-ветеранов. В забегах приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, спортивные клубы, команды школ, вузов, ссузов, предприятий города. Массовый забег прошел на дистанции 1000 метров, личные соревнования — на дистанциях 1000, 4000, 6000, 8000 и 1200 метров. Всего в "Кроссе нации" в Тольятти приняли участие более двух тысяч человек.
Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером большого спортивного праздника. Около ста подарочных спортивных наборов от компании ТБС вручил участникам беговых состязаний руководитель научно-производственного центра (НПЦ) Константин Яшин. Он тоже принял участие в "Кроссе нации" в составе команды "Транспорт будущего Самара" — сотрудники предприятия пробежали кросс длиной в 1000 метров.
— Компания поддерживает инициативу сотрудников, которые стремятся участвовать в спортивных мероприятиях, предприятие заботится о здоровье и благополучии работников, это один из основных принципов работы "Транспорт будущего Самара" и НПЦ. Это способствует позитивной атмосфере внутри коллектива. "Кросс нации" — крупное спортивное событие, которое дает возможность почувствовать себя частью многонациональной спортивной страны и просто хороший способ с пользой провести время, укрепить здоровье. "Транспорт будущего Самара" стала партнером мероприятия, предоставив участникам полезные спортивные подарки. Надеемся, это будет способствовать здоровому образу жизни участников, — прокомментировал Константин Яшин.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!