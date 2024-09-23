Среди регионов объявлен конкурс по созданию филиалов Национального центра "Россия"

Национальный центр "Россия" (АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия") объявил об отборе проектов филиалов в регионах, которые будут созданы в первоочередном порядке. Отбор пройдет в два этапа.
На первом этапе регионы представят проекты по созданию филиалов. Площадки для будущих филиалов должны быть оснащены пространством для постоянной и временной экспозиций, большим многофункциональным и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.
Прошедшие во второй этап отбора регионы представят свои проекты Организационному комитету Национального центра "Россия". Среди них будут отобраны регионы-победители, где филиалы Национального центра будут созданы в первую очередь.
Напомним, 1 июля 2024 г. президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился создать Национальный центр "Россия" и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".
6 сентября Владимир Путин подписал указ "Об Организационном комитете Национального центра "Россия". В должности руководителя Организационного комитета утвержден первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Созданный орган будет обеспечивать координацию деятельности и взаимодействия органов власти и организаций, участвующих в деятельности Национального центра "Россия", а также утверждать план мероприятий.
Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетило более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!