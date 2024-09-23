Среди регионов объявлен конкурс по созданию филиалов Национального центра "Россия"

Национальный центр "Россия" (АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия") объявил об отборе проектов филиалов в регионах, которые будут созданы в первоочередном порядке. Отбор пройдет в два этапа.

На первом этапе регионы представят проекты по созданию филиалов. Площадки для будущих филиалов должны быть оснащены пространством для постоянной и временной экспозиций, большим многофункциональным и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.

Прошедшие во второй этап отбора регионы представят свои проекты Организационному комитету Национального центра "Россия". Среди них будут отобраны регионы-победители, где филиалы Национального центра будут созданы в первую очередь.

Напомним, 1 июля 2024 г. президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился создать Национальный центр "Россия" и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".

6 сентября Владимир Путин подписал указ "Об Организационном комитете Национального центра "Россия". В должности руководителя Организационного комитета утвержден первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Созданный орган будет обеспечивать координацию деятельности и взаимодействия органов власти и организаций, участвующих в деятельности Национального центра "Россия", а также утверждать план мероприятий.

Международная выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетило более 18,5 млн гостей, а сама выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.