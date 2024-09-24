В Самарской области выявлен факт ввода в оборот 18 тонн мяса неизвестного происхождения

В Самарской области 20 сентября с помощью модуля искусственного интеллекта федеральной государственной информационной системы "ВетИС" выявлен факт ввода в оборот более чем 18 т мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
В соответствии с данными компонента "Меркурий", тольяттинским ООО "ЛМ-ЭКСПОРТ" 20 августа оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на замороженную говядину общим весом 18,1 т. Продукция направлена на реализацию в несколько регионов.
Инспекторы Россельхознадзора во время выезда по месту регистрации площадки выяснили, что организация производство не осуществляет. Соответственно, в оборот введена животноводческая продукция неизвестного происхождения.
С целью предотвращения дальнейшего нелегального оборота пищевых продуктов площадка переведена в статус "фантомной" и исключена из реестра "Цербер". Регистрация в системе "ВетИС. Паспорт" уполномоченного лица, а также ВСД на потенциально опасную мясную продукцию аннулированы.
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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!