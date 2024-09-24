В Самарской области выявлен факт ввода в оборот 18 тонн мяса неизвестного происхождения

В Самарской области 20 сентября с помощью модуля искусственного интеллекта федеральной государственной информационной системы "ВетИС" выявлен факт ввода в оборот более чем 18 т мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В соответствии с данными компонента "Меркурий", тольяттинским ООО "ЛМ-ЭКСПОРТ" 20 августа оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на замороженную говядину общим весом 18,1 т. Продукция направлена на реализацию в несколько регионов.

Инспекторы Россельхознадзора во время выезда по месту регистрации площадки выяснили, что организация производство не осуществляет. Соответственно, в оборот введена животноводческая продукция неизвестного происхождения.

С целью предотвращения дальнейшего нелегального оборота пищевых продуктов площадка переведена в статус "фантомной" и исключена из реестра "Цербер". Регистрация в системе "ВетИС. Паспорт" уполномоченного лица, а также ВСД на потенциально опасную мясную продукцию аннулированы.