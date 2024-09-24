Лучшие в системе защиты: итоги соревнований VolgaCTF

В Самаре состоялось торжественное закрытие студенческих соревнований по информационной безопасности VolgaCTF. Всего в состязаниях приняли участие 120 специалистов по киберугрозам.
Основа информационной безопасности — надежная защита. Уже не первый год партнером VolgaCTF выступает IT-компания АйЭсТи, работающая с реальными проектами в сфере кибербезопасности в бизнесе и госструктурах. В этом году компания учредила специальную награду "Лучшие в системе защиты". По итогам общего зачета в номинации победила команда Bushwhackers из МГУ.
Одним из ключевых событий VolgaCTF стал круглый стол "Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка", за которым встретились представители Правительства Самарской области, ИТ-компаний и вузов. Одна из актуальных проблем, озвученных в ходе дискуссии: работодатели ждут готовых специалистов, а соискателям часто не хватает практических навыков.
В АйЭсТи эту проблему решают через обучение и развитие молодых талантов, которые хотят работать в ИБ-секторе. Например, летом этого года путем строгого отбора мы приняли на практику 10 студентов, которые получили опыт работы в реальных проектах в сфере кибербезопасности. 5 ребят продолжили профессиональный путь в АйЭсТи.
Генеральный директор АйЭсТи Елена Лукъянчикова подчеркнула, что компания открыта для молодых, позитивных и серьезно настроенных на развитие специалистов в области информационной безопасности и информационных технологий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.