Лучшие в системе защиты: итоги соревнований VolgaCTF

В Самаре состоялось торжественное закрытие студенческих соревнований по информационной безопасности VolgaCTF. Всего в состязаниях приняли участие 120 специалистов по киберугрозам.

Основа информационной безопасности — надежная защита. Уже не первый год партнером VolgaCTF выступает IT-компания АйЭсТи, работающая с реальными проектами в сфере кибербезопасности в бизнесе и госструктурах. В этом году компания учредила специальную награду "Лучшие в системе защиты". По итогам общего зачета в номинации победила команда Bushwhackers из МГУ.

Одним из ключевых событий VolgaCTF стал круглый стол "Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка", за которым встретились представители Правительства Самарской области, ИТ-компаний и вузов. Одна из актуальных проблем, озвученных в ходе дискуссии: работодатели ждут готовых специалистов, а соискателям часто не хватает практических навыков.

В АйЭсТи эту проблему решают через обучение и развитие молодых талантов, которые хотят работать в ИБ-секторе. Например, летом этого года путем строгого отбора мы приняли на практику 10 студентов, которые получили опыт работы в реальных проектах в сфере кибербезопасности. 5 ребят продолжили профессиональный путь в АйЭсТи.

Генеральный директор АйЭсТи Елена Лукъянчикова подчеркнула, что компания открыта для молодых, позитивных и серьезно настроенных на развитие специалистов в области информационной безопасности и информационных технологий.