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Общество

Стартовала популярная у школьников Самарской области онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 сентября по 27 октября в пятый раз пройдет всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". Онлайн-состязание проводится, чтобы проверить и повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов.

Организаторами олимпиады выступают Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минпросвещения России и национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Олимпиада набирает популярность среди школьников Самарской области. В 2022 г. в олимпиаде приняло участие 124 тыс. учеников с 1 по 9 классы, а в 2023 г. — более 146 тысяч.

"Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги", где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников", — отмечает заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности детей о правилах поведения на дорогах.

"Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. С учетом анализа причин детского дорожно-транспортного травматизма подбираются формы и методы профилактической работы. Задания онлайн-олимпиады, позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. В олимпиаде предусмотрена возможность участия неограниченного количества детей, педагогов и родителей. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий", — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. Так, в 2024 г. в Самарской области отремонтируют более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и два участка в Тольятти протяженностью 3,2 км. Работы на большинстве объектов были завершены к 1 сентября.

"При формировании перечня объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы", — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

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