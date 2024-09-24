"Роснефть" провела научно-популярный фестиваль "Парк науки" в Новокуйбышевске

При поддержке Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в нефтехимический комплекс "Роснефти") в Новокуйбышевске состоялся научно-популярный фестиваль "Парк науки". Образовательный проект реализуется предприятием на протяжении десяти лет и предоставляет детям возможность получать знания через экспериментальные исследования под руководством молодых ученых.

Гостями фестиваля в этом году стали 400 школьников, в том числе из "Движения Первых". Детям предложили найти ответы на вопрос "Что можно сделать из нефти?" В рамках программы они узнали о том, как происходят поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, а также создание изделий из пластика, которые окружают нас в повседневной жизни.

В рамках фестиваля школьники старших классов познакомились с приборами и оборудованием лабораторий Самарского государственного технического университета, где они также исследовали свойства смазочных масел - важнейшего функционального элемента современных двигателей, машин и механизмов.

В современной нефтехимической отрасли прорывные технологии создаются на пересечении разных дисциплин: математики, физики и информатики. Ученые Самарского политеха и Новокуйбышевской нефтехимической компании рассказали, как наука помогает создавать эффективное производство и развивать экологически чистые технологии. На мастер-классах дети познакомились с примерами современных научных достижений - 3D-технологиями, электроникой и робототехникой. Фестиваль завершился зрелищным химическим шоу.