Топ-менеджеры "Росгосстраха" — в числе лучших управленцев России

Два представителя руководства ПАО СК "Росгосстрах" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", который ежегодно в конце сентября обнародуют Ассоциация менеджеров России и газета "Коммерсантъ".
Генеральный директор "Росгосстраха" Максим Шепелев включен в число лучших руководителей высшего звена компаний страховой отрасли.
Финансовый директор "Росгосстраха" Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний.
Рейтинг выявляет наиболее эффективных управленцев России за текущий год. Включенные в рейтинг менеджеры по мнению представителей профессионального сообщества являются лидерами по функциональным направлениям в своих отраслях. Особенность методологии составления рейтинга в том, что лучших в своих рядах определяют сами представители топ-менеджмента ведущих компаний из различных отраслей российской экономики.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.