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Страхование Финансы

Топ-менеджеры "Росгосстраха" — в числе лучших управленцев России

МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два представителя руководства ПАО СК "Росгосстрах" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", который ежегодно в конце сентября обнародуют Ассоциация менеджеров России и газета "Коммерсантъ".

Генеральный директор "Росгосстраха" Максим Шепелев включен в число лучших руководителей высшего звена компаний страховой отрасли.

Финансовый директор "Росгосстраха" Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний.

Рейтинг выявляет наиболее эффективных управленцев России за текущий год. Включенные в рейтинг менеджеры по мнению представителей профессионального сообщества являются лидерами по функциональным направлениям в своих отраслях. Особенность методологии составления рейтинга в том, что лучших в своих рядах определяют сами представители топ-менеджмента ведущих компаний из различных отраслей российской экономики.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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