16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Нефтефлот" приступает к строительству двух пассажирских катамаранов АвтоВАЗ начал производство электромобилей e-Largus Резиденты НПЦ БАС "Самара" получат гранты на разработку двигателей для дронов Владельцы ТЦ "Империя" продают участок с лесом в Студеном овраге за 247 млн рублей В Самарской области прошла ИТ-конференция "Цифра в Самаре"

Экономика и бизнес

Представители Авито вошли в число лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Читали: 246
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ассоциация менеджеров и ИД “КоммерсантЪ” опубликовали 25-й ежегодный профессиональный рейтинг “Топ-1000 российских менеджеров”. В число победителей в категории «Онлайн-платформы» вошли сразу четыре топ-менеджера “Авито”.

Руководитель по информационной безопасности Авито Андрей Усенок занял первое место в номинации “Топ-25 директоров по кибербезопасности”.

 

 

 

 

 

Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов стал вторым в номинации “Топ-40 директоров по правовым вопросам”.

 

 

Директор по связям с государственными органами Авито Дмитрий Гавриленко занял второе место в номинации “Топ-50 директоров по отношениям с органами государственной власти”.

 

 

 

 

 

А директор департамента логистики Авито Сергей Пустыльник получил «бронзу» в номинации “Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок”.

 

 

 

 

 

Рейтинг “Топ-1000 российских менеджеров” составляется Ассоциацией менеджеров ежегодно с 2001 года. Целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Фото на сайте

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6