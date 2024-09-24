Представители Авито вошли в число лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Ассоциация менеджеров и ИД “КоммерсантЪ” опубликовали 25-й ежегодный профессиональный рейтинг “Топ-1000 российских менеджеров”. В число победителей в категории «Онлайн-платформы» вошли сразу четыре топ-менеджера “Авито”.
Руководитель по информационной безопасности Авито Андрей Усенок занял первое место в номинации “Топ-25 директоров по кибербезопасности”.
Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов стал вторым в номинации “Топ-40 директоров по правовым вопросам”.
Директор по связям с государственными органами Авито Дмитрий Гавриленко занял второе место в номинации “Топ-50 директоров по отношениям с органами государственной власти”.
А директор департамента логистики Авито Сергей Пустыльник получил «бронзу» в номинации “Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок”.
Рейтинг “Топ-1000 российских менеджеров” составляется Ассоциацией менеджеров ежегодно с 2001 года. Целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...