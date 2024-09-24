Прокуратура через суд добивается ликвидации свалки около Большой Черниговки

Прокуратура Большечерниговского района Самарской области подала иск к районной администрации из-за свалки.

Ранее в соцсети появилось сообщение о несанкционированной свалке в районе с. Большая Черниговка. Надзорное ведомство устроило проверку и действительно нашла свалку ТБО (пластиковые отходы, картон, полиэтилен, отходы продуктов питания) в 3,5 км севернее с села.

Главе администрации сельского поселения внесли представление об устранении нарушений. Однако позже контрольная проверка показала, что нарушения не устранили полностью, и, кроме того, мусор загорелся.

Теперь прокуратура в суде требует признать незаконным бездействия местной администрации и заставить убрать свалку.