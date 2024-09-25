В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

В пятницу, 27 сентября, в рамках проведения Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи Государственным казенным учреждением Самарской области "Государственное юридическое бюро по Самарской области" запланировано проведение мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи населению Самарской области.

Прием и консультирование граждан специалистами ГКУ "Государственное юридическое бюро по Самарской области" будет проводиться с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

г. Самара, ул. Революционная, 145а и во всех обособленных структурных подразделениях на территории Самарской области в режиме дня открытых дверей.

г. Самара, ул. Революционная, 145а, тел. 8 (846) 250-03-04;

г. Жигулевск, ул. Пушкина, 3, тел. 8 (84862) 2-47-37;

г. Отрадный, ул. Комсомольская, 3 тел. 8 (84661) 2-44-83;

г. Тольятти, б-р Космонавтов, 4, тел. 8 (8482) 76-22-36;

г. Новокуйбышевск, Библиотечный пр-д, 1, тел. 8 (84635) 6-90-44;

г. Сызрань, ул. К.Маркса, 19, тел. 8 (84643) 73-0-33;

г. Похвистнево, ул. Гагарина, 29, тел. 8 (84656) 2-10-45;

с. Богатое, ул. Строителей, 69, тел. 8 (84666) 2-11-89;

с. Б.Глушица, ул. Советская, 62а, тел. 8 (84673) 2-27-39;

с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 40; тел. 8(84655) 2-13-08;

п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 25, тел. 8 (84676) 2-43-95.