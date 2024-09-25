В Самарском университете откроется выставка "Наука в лицах"

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева откроется выставка "Наука в лицах" - галерея портретов выдающихся российских ученых, инженеров, авторов инновационных разработок, лауреатов премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Познакомиться с выставкой можно будет в главном корпусе университета с 1 октября по 10 ноября.
В октябре выставку увидят участники Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых", который пройдет в Самарском университете. В форуме традиционно участвуют ведущие российские и мировые ученые, представители российских и международных образовательных и научных организаций, молодые ученые. Спикером форума станет один из героев выставки - Константин Вернигоров, генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров "СИБУР ПолиЛаб", член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах. Константин расскажет, какие карьерные возможности существуют для ученых в корпорации, и поделится своим опытом научной работы в одной из ведущих российских компаний.
Выставка "Наука в лицах" третий год подряд рассказывает об авторах прорывных научных достижений в разных областях. Героями третьего сезона проекта стали авторы биопринтера для "выращивания" тканей из клеточного материала, первого в России невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака, агрегатов космических аппаратов федерального проекта "СФЕРА", отечественных автомобилей AURUS, российской нейросети Kandinsky, катализаторов для нефтехимии и других разработок.
Осенью 2024 г. выставку "Наука в лицах" представят на площадках крупнейших российских вузов в регионах страны, а в ряде вузов герои проекта выступят с живыми лекциями и расскажут о своих научных достижениях, о развитии российской науки и карьерных перспективах для молодых ученых в разных отраслях.
Портреты ключевых представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть на площадках вузов в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Уфе, Самаре, Бердянске. В ноябре выставка будет представлена на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус".
Выставка "Наука в лицах" входит в инициативу "Наука рядом" Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Партнер проекта - компания "СИБУР".
Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.