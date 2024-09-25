В Самарском университете откроется выставка "Наука в лицах"

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева откроется выставка "Наука в лицах" - галерея портретов выдающихся российских ученых, инженеров, авторов инновационных разработок, лауреатов премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Познакомиться с выставкой можно будет в главном корпусе университета с 1 октября по 10 ноября.

В октябре выставку увидят участники Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых", который пройдет в Самарском университете. В форуме традиционно участвуют ведущие российские и мировые ученые, представители российских и международных образовательных и научных организаций, молодые ученые. Спикером форума станет один из героев выставки - Константин Вернигоров, генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров "СИБУР ПолиЛаб", член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах. Константин расскажет, какие карьерные возможности существуют для ученых в корпорации, и поделится своим опытом научной работы в одной из ведущих российских компаний.

Выставка "Наука в лицах" третий год подряд рассказывает об авторах прорывных научных достижений в разных областях. Героями третьего сезона проекта стали авторы биопринтера для "выращивания" тканей из клеточного материала, первого в России невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака, агрегатов космических аппаратов федерального проекта "СФЕРА", отечественных автомобилей AURUS, российской нейросети Kandinsky, катализаторов для нефтехимии и других разработок.

Осенью 2024 г. выставку "Наука в лицах" представят на площадках крупнейших российских вузов в регионах страны, а в ряде вузов герои проекта выступят с живыми лекциями и расскажут о своих научных достижениях, о развитии российской науки и карьерных перспективах для молодых ученых в разных отраслях.

Портреты ключевых представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть на площадках вузов в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Уфе, Самаре, Бердянске. В ноябре выставка будет представлена на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус".

Выставка "Наука в лицах" входит в инициативу "Наука рядом" Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Партнер проекта - компания "СИБУР".

Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий.