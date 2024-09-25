Телебашня в Самаре присоединится к акции в День тигра

С 26 по 30 сентября в честь Дня тигра телебашня Самары поддержит акцию Центра "Амурский тигр" включением архитектурно-художественной подсветки.
На телебашне появятся логотип, символика Центра "Амурский тигр". Подсветка телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 час.
День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Праздник появился в столице Приморского края Владивостоке по предложению писателя и охотоведа Владимира Тройнина. День тигра привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.
Акцию, приуроченную к Дню амурского тигра, также поддержат Останкинская телебашня, башни и мачты РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Калуге, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Тамбове, Твери, Челябинске, Черкесске, Улан-Удэ, Ярославле и других городах России.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!