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Общество

Авито Молл провел мастер-класс выгодных онлайн-покупок в московском ТЦ

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Молл представил интерактивную зону на первом этаже одного из самых популярных торговых центров Москвы. Внутри поп-ап зоны в цветах бренда разместили реальные вещи, доступные для покупки в разделе Авито Молл в приложении Авито.

Фото: предоставлено Авито

В этом пространстве организаторы отобразили все главные преимущества Молла. Например, разнообразие ассортимента — здесь можно найти различные категории товаров: от одежды и аксессуаров до стройматериалов и запчастей, всего более 12,2 млн вещей.

Кроме того, в поп-ап зоне можно узнать, как искать самые выгодные предложения среди миллионов товаров Молла от частных и профессиональных продавцов.

В первый день работы поп-ап корнера своими секретами удачного онлайн-шоппинга поделилась блогер, ведущая и предпринимательница Ксения Дукалис. Девушка устроила модную инспекцию в торговом центре, проверив навыки покупателей в поисках модных и стильных находок. Также Ксения наглядно показала, как пользоваться Авито Моллом и помогла каждому гостю найти, то что нужно именно ему.

В преддверии запуска корнера специалисты Авито Молла узнали у жителей Самары, какими покупками они повышают настроение. Главным антидепрессантом для самарцев стали кроссовки — по мнению 20% респондентов, такая покупка способна поднять настроение даже в ненастную погоду.

Самарцы также рассказали о списке покупок на осень. Так, 65% опрошенных не представляют холодное время года без мягкого свитера, 50% не готовы морально к осени без нескольких пар теплых носков, а 47% — без стильного пальто. 35% считают важной осенней покупкой теплые колготки или подштанники.

По данным Авито Молла, большинство жителей Самары — 86% — планируют делать покупки вещей на осень. Намерения самарцев уже успели отразиться на динамике продаж: так, за последний месяц продажи пальто и курток на Авито выросли почти в три раза, свитеры стали покупать чаще в два раза, почти вдвое выросли продажи перчаток и варежек, а платки и шарфы покупали на 20% чаще. Авито запустил отдельный раздел Авито Молл с новыми и как новыми товарами весной 2024 года. С тех пор "полки" цифрового Молла пополнили товары от продавцов с рейтингом выше 4,5 звезд: одежда, обувь, гаджеты и электроника, запчасти, мебель, предметы интерьера, стройматериалы, товары для хобби и отдыха. Все предложения доступны для покупки онлайн с доставкой, можно оформить возврат.

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