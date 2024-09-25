Заболеваемость ОРВИ в Самарской области превысила эпидпорог

В Самарской области за неделю зарегистрировали 16 872 случаев ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости на 10 т. н. — 53,7, что на 54,7% выше эпидпорога. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 30,2%, 3-6 лет на 43,8%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах 7-14 лет на 2,6%, 15 лет и старше на 123,2%.

В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 23,8%. При этом снижение отмечено в возрастной группе 3-6 лет.