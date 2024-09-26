Авито запустит пространство "Avito Бизнес 360" для предпринимателей

Авито готовит к запуску специализированное комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес — "Avito Бизнес 360".

Сервис объявил о пилотном этапе запуска отдельной площадки, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы. Например, здесь будет доступен каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений.

Пока "Avito Бизнес 360" работает в тестовом формате и доступен части пользователей в приложении Авито. Полный функционал обещают открыть в следующем году для всех пользователей в мобильном приложении.

Планируется, что на платформе индивидуальные предприниматели и представители компаний смогут в едином окне решить свои основные задачи по обеспечению и поддержке эффективной и бесперебойной работы бизнеса.

Так, в разделе товаров собраны ключевые группы для основной и хозяйственной деятельности — оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и т. д. Кроме того, в "Avito Бизнес 360" будут доступны услуги для бизнеса, возможность поиска сотрудников, предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости, а также транспорта.

"Таким образом, "Avito Бизнес 360" не только впервые объединит в себе весь существующий ассортимент Авито из разных вертикалей (Товары, Услуги, Недвижимость, Работа, Авто), и, но существенно расширит его новыми решениями, с нуля разработанными командой Авито под потребности российского бизнеса", — отмечается в пресс-релизе.

Такими решениями станут каталог поставщиков, а также сервис запроса коммерческих предложений, уже запущенный в пилотном режиме летом этого года.

Каталог поставщиков, который добавится в функционал "Avito Бизнес 360" в начале следующего года, представит возможность находить и выбирать поставщиков по максимально прозрачным критериям, таким как рейтинги и отзывы на Авито, а также по агрегированным данным из открытых источников. В дальнейшем сервис даст возможность сравнивать поставщиков (в том числе, услуг для бизнеса) и добавлять их в избранное. Таким образом, Авито даст возможность вести поиск не индивидуальных товарных предложений, а именно поставщиков — подобный функционал ранее можно было найти только на тендерных платформах.

Запрос коммерческих предложений позволяет в несколько кликов создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и в срок от 24 часов получить ответ от отобранных Авито поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную. В одном месте можно будет найти всю необходимую информацию о цене товара, вариантах доставки и других важных аспектах сделки. На данный момент сервис уже запущен в категории "Оборудование для бизнеса" и будет расширяться на другие типы товаров, а также сферу услуг.

"На рынке уже были представлены разрозненные решения для бизнеса, каждое из которых решало ограниченный спектр задач. Мы задались целью сделать пространство, полностью закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса, — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360". — Подобное можно реализовать, только опираясь на уникальный кросс-вертикальный опыт Авито, который позволит решать ключевые повседневные задачи — от закупок до поиска персонала. Будучи колыбелью предпринимательства, мы хорошо понимаем потребности малого бизнеса, и наша цель — обеспечить цивилизованный, легкий и современный способ решения задач МСП. На все 360 градусов. Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более 4 млн активных пользователей Авито — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее Авито как платформу для решения бизнес-задач".

Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах, рассказывает, что перед командой стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации.

"Кроме того, мы изучали имеющиеся на рынке практики, чтобы понять, что бизнесу не хватает в текущих решениях на рынке, для этого мы провели множество исследований и интервью, — отметил он. — Выяснилось, что B2B-опыт не консолидирован, поэтому представителям бизнеса приходится все время переключаться между поисковиками и закрытыми группами в соцсетях, тендерными платформами и специализированными сайтами под каждую задачу. Но самое сложное для предпринимателя — это найти надежного поставщика и товар на приемлемых условиях — приходится созваниваться с каждым отдельным контактом, выяснять условия, вести сравнение вручную в табличках. Мы учли все эти комментарии при разработке нашего продукта. Как результат, мы с нуля разработали несколько сервисов, создали механизм отбора подходящих предложений, умную выдачу и свою навигацию для пространства. Сейчас над "Avito Бизнес 360" трудятся три команды разработки и в наших планах продолжать показывать рынку новые решения в следующем году".

Для того, чтобы объявление или поставщик попали в раздел "Avito Бизнес 360", продавцы должны отвечать определенным критериям, зависящим от сферы деятельности. Например, в товарных категориях, помимо возможности предложить подходящий для бизнес-задач ассортимент, продавец должен пройти проверку на благонадежность, подтвердить высокий уровень сервиса и обладать бизнес-аккаунтом. Отбор объявлений в раздел на первом этапе запуска происходит автоматически. В дальнейшем продавцы смогут выбирать, где хотят разместить свои предложения, в зависимости от их специализации, — в основном пространстве Авито или в специализированном "Avito Бизнес 360".