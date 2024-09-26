В Курумоче появился арт-объект

В аэропорту "Курумоч" появился арт-объект - самолет, вручную расписанный художниками.
Открытие арт-объекта приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.
Ливрею этого самолета создали самарские художники Дениса Кандалин и Андрей Дериглазов, известные под художественными псевдонимами Vertigo и ЧЖНС.
"Замысел росписи самолета довольно прост — многие высокие идеи и технологии начинались с детской мечты о небе. Великие изобретатели и конструкторы воплотили свои мечты в летательных аппаратах и космических технологиях, а мы на ливрее нашего лайнера изобразили ассоциативный ряд, связанный с современной технологической мыслью и полетами", — отметил Денис Кандалин (Vertigo).
Арт-объект будет размещен на стоянке, где его будет хорошо видно пассажирам при рулении самолетов — сфотографировать его из иллюминатора самолета можно будет как при отправлении, так и по прилете в Самару.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!