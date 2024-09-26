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Общество

В Курумоче появился арт-объект

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аэропорту "Курумоч" появился арт-объект - самолет, вручную расписанный художниками.

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

Открытие арт-объекта приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. 

Ливрею этого самолета создали самарские художники Дениса Кандалин и Андрей Дериглазов, известные под художественными псевдонимами Vertigo и ЧЖНС.

"Замысел росписи самолета довольно прост — многие высокие идеи и технологии начинались с детской мечты о небе. Великие изобретатели и конструкторы воплотили свои мечты в летательных аппаратах и космических технологиях, а мы на ливрее нашего лайнера изобразили ассоциативный ряд, связанный с современной технологической мыслью и полетами", — отметил Денис Кандалин (Vertigo).

Арт-объект будет размещен на стоянке, где его будет хорошо видно пассажирам при рулении самолетов — сфотографировать его из иллюминатора самолета можно будет как при отправлении, так и по прилете в Самару.

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