В Курумоче появился арт-объект

В аэропорту "Курумоч" появился арт-объект - самолет, вручную расписанный художниками.

Открытие арт-объекта приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Ливрею этого самолета создали самарские художники Дениса Кандалин и Андрей Дериглазов, известные под художественными псевдонимами Vertigo и ЧЖНС.

"Замысел росписи самолета довольно прост — многие высокие идеи и технологии начинались с детской мечты о небе. Великие изобретатели и конструкторы воплотили свои мечты в летательных аппаратах и космических технологиях, а мы на ливрее нашего лайнера изобразили ассоциативный ряд, связанный с современной технологической мыслью и полетами", — отметил Денис Кандалин (Vertigo).

Арт-объект будет размещен на стоянке, где его будет хорошо видно пассажирам при рулении самолетов — сфотографировать его из иллюминатора самолета можно будет как при отправлении, так и по прилете в Самару.