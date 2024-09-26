В Самаре откроется аллея "Отцы Космоса"

В пятницу, 27 сентября, в 12:00, в рамках проекта Совета отцов Самарской области "Отцы Космоса" состоится торжественное открытие аллеи "Отцы Космоса" в парке им. Юрия Гагарина, посвященной космонавтам, рожденным или проживающим в Самаре и Самарской области.

В мероприятии примут участие: Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Михаил Корниенко, Ольга Губарева — дочь летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза А. А. Губарева, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов, ветераны и молодые специалисты РКЦ "Прогресс", ректор Владимир Богатырев, студенты и преподаватели Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, представители исполнительной власти и общественности Самары и Самарской области.

Региональные покорители космоса и их родственники отмечают значимость проекта "Отцы Космоса". Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Михаил Борисович Корниенко (уроженец Сызрани) и дочь летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Александровича Губарева (уроженец с. Гвардейцы Борского района) Ольга Алексеевна Губарева станут участниками торжественного открытия Аллеи "Отцы Космоса". Летчик-космонавт РФ Олег Дмитриевич Кононенко, находясь на орбите, готовит для гостей торжественного открытия обращение.

Проект Совета отцов Самарской области "Отцы Космоса" в 2023 г. стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Значимость проекта Совета отцов Самарской области "Отцы Космоса" для Самары и Самарской области очень велика. Он повышает степень информированности школьников и студентов о региональных покорителях космоса, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите; о тех, кто своим трудом, талантом закладывал, укреплял космический потенциал и продолжает достигать высоких результатов в ракетно-космической отрасли.

Самара признана космической столицей России. Культура города тесно связана с ракетно-космической отраслью и с событиями первого космического полета Юрия Гагарина. На географической карте Самары много "космических мест". Имя первого космонавта увековечено в названии улицы, станции метро и городского парка. В самом парке находится бюст Юрия Гагарина, и здесь в конце сентября 2024 г. будет открыта Аллея "Отцы Космоса", которая посвящена самарским космонавтам.

В Самаре появится место, где можно познакомиться с героями космоса нашей страны, которые не только родились, но учились, работали, творили в Самаре, с теми, кто смело отправлялся и отправляется в бескрайние просторы вселенной, открывая новые горизонты для человечества. Гуляя по Аллее "Отцы Космоса" в парке Гагарина, каждый найдет в себе что-то от покорителей космоса — жажду знаний, стремление к новому и веру в светлое будущее человечества.

Этап реализации проекта, направленный на наставническую работу, был начат в сентябре 2023 года. Было проведено более 30 просветительских бесед для учащихся общеобразовательных учреждений с охватом более 1500 человек, 10 игр для школьников и студентов с охватом 320 человек, 55 экскурсий в музей РКЦ "Прогресс" и Передовую инженерную аэрокосмическую школу при Самарском университете для детей и молодежи с охватом более 2050 человек.

Этап по организации благоустроенного пространства в парке Гагарина с установкой 10 арт-объектов, символизирующих вклад региональных покорителей космоса, стал финальной точкой проекта "Отцы Космоса". Арт-объекты состоят из камней гранитоидной породы, обрамленных металлоконструкциями. Гранит символизирует, с одной стороны, стойкость, мужественность, силу и непоколебимость летчиков-космонавтов, а, с другой стороны, напоминает космическое тело — голову кометы. Декоративные элементы металлоконструкций — это хвост кометы, яркий след ее стремительного движения. Наши летчики-космонавты, как стремительные кометы, озаряют нашу жизнь, открывают для нас новые горизонты, освещают путь в бескрайних просторах неизведанного. Семь арт-объектов расскажут с помощью перехода по куар-кодам о покорителях космоса: Сергее Авдееве, Олеге Атькове, Валерии Быковском, Алексее Губареве, Михаиле Корниенко, Олеге Кононенко, Геннадии Маннакове. А три арт-объекта, объединенные в единый ансамбль, подарят жителям и гостям Самары возможность с помощью виртуальной реальности погрузиться в тему космоса более глубоко.

Появление в парке им. Юрия Гагарина Аллеи "Отцы Космоса" дает возможность прикоснуться к истории Самары, зажечься патриотизмом и полноценно ощутить гордость за город и область, которые внесли значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. А благодаря акценту на судьбу региональных покорителей космоса и правильных примерах дети и молодежь учатся ответственности за свое будущее и будущее окружающего мира.

Проект Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области "Отцы Космоса" стал, действительно, народным. Чтобы его реализовать объединились люди, которые горят космосом, гордятся достижениями в ракетно-космической отрасли, не имея непосредственного отношения к полетам. Это подтверждает, что любовь к космосу безгранична и всенародна. Она объединяет.

В благоустройстве и создании Аллеи "Отцы Космоса" верными помощниками и партнерами Совета отцов Самарской области стали: управление главного архитектора Администрации Самары, компания "БЕРСО", МАУ "Парки Самары", компания "ЭПСИ". Компания "БЕРСО" помогла воплотить нашу задумку, оформив архитектурную концепцию на бумаге, которую реализовал ИП Капанев. Центр Плотниковых, являясь верным партнером Совета отцов Самарской области во многих проектах и направлениях, принимает активное участие в организации торжественного открытия Аллеи "Отцы Космоса".

На этапе наставнической работы и образовательных мероприятий оказали поддержку РКЦ "Прогресс", Самарский университет, Передовая инженерная аэрокосмическая школа, Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите отечества "Поисковое движение России" в Самарской области и непосредственно поисковый отряд "Сокол" Самарского университета. В работе по формированию информационного наполнения арт-объектов через возможности дополненной реальности активное участие принимают нейрохудожник, специалист по ИИ-контенту Максим Мельников, дизайнер Владимир Максимов, МВЦ "Самара Космическая" и Самарское областное вещательное агентство.

Вклад каждого очень важен и бесценен. И, конечно, реализация проекта Совета отцов Самарской области "Отцы Космоса" была бы невозможна без поддержки правительства Самарской области и администрации Самары.

У проекта "Отцы Космоса" есть перспективы для расширения и роста. Такие аллеи могли бы появиться в родных городах и селах космонавтов: Борское, Сызрань, Хворостянка и Чапаевск. Это лучший способ выразить гордость землякам-космонавтам, коренным самарцам: Алексею Губареву, Михаилу Корниенко, Олегу Атькову и Сергею Авдееву.