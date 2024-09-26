Родителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе Общества "Знание"

В среду, 25 сентября, Российское общество "Знание" открыло прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ. На его проведение президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей. Заявки будут принимать до 25 октября.

Лучшие проекты получат денежные премии на реализацию. Принять участие в конкурсном отборе могут родительские инициативы, которые направлены на решение задач в образовательной среде и воспитании, организацию досуга, профориентацию и другое.

Заявки будут оценивать в три этапа: сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом федеральные эксперты. Победителей определят члены Всероссийского родительского комитета (ВРК), в их числе победители конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Предложение о проведении конкурса "Это у нас семейное" прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", председателем которого является президент РФ Владимир Путин. По итогам конкурсных испытаний семейная команда Бербасовых, Бочковых из Самары вошла в число 32 семей, одержавших победу в финале конкурса "Это у нас семейное". Игорь Бочков, директор МБОУ лицей "Технический" Самары вошел в состав Всероссийского родительского комитета от Самарской области.

"Всероссийский родительский комитет — это новый консультативный орган при ведомстве. В него вошли самые активные родители, среди которых представители медийной сферы, династий, многодетных семей. Члены ВРК как представители очень важной для нас аудитории знают, в каких проектах сегодня действительно нуждаются родители и дети. Уверен, что их оценка будет компетентной и позволит выбрать достойных победителей, чьи инициативы будут полезны для решения текущих вопросов и задач", — отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

На новый конкурс от Общества "Знание" принимают инициативы по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тыс., 1 млн руб. и 2 млн рублей. Победителей объявят на втором заседании ВРК, которое пройдет до 20 ноября.

"Мы ждем от родителей заявки по самым разным направлениям: это могут быть инициативы, связанные с путешествиями, экскурсиями, спортивными, творческими мероприятиями и многим другим. На мой взгляд, важно, что помимо поддержки большого количества созидательных проектов, мы сможем выявить успешные практики и посмотрим, что хорошего, результативного и эффективного в плане совместной работы родителей и учителей делается в стране. И уже после первого сезона, я думаю, у нас появится банк лучших практик, которые мы с коллегами сможем дальше эффективно внедрять в нашей работе", — сказал генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

К запуску конкурса просветительская организация запустила тематический сайт — Знание.Родители, где можно найти подробную информацию о критериях отбора и сроках. Кроме того, "Знание" открыло горячую линию: 8-800-333-10-68. С 5:00 до 19:00 по московскому времени сотрудники будут помогать всем, кто столкнется с любыми трудностями при заполнении заявок, и отвечать на любые другие вопросы о конкурсе.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании ВРК. На нем первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.

В состав ВРК вошли 53 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию. К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.