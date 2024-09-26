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Страхование Финансы

Почти 80% пациентов психологов - женщины, 62% пациентов психиатров - мужчины, чаще всего россияне страдают от депрессии

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женщины заботятся о ментальном здоровье больше мужчин - на них приходится более 79% обращений к психологам в рамках ДМС. Самая высокая доля консультаций - среди россиянок в возрасте 21-30 лет. У мужчин данные отличаются - они в основном обращаются к психологам в возрасте 31-40 лет. При этом доля мужчин - пациентов психиатров, наоборот, значительно выше. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам первого полугодия 2024 года среди пациентов компании по ДМС.

По результатам оценок Страхового Дома ВСК, психологи более востребованны именно среди женщин. Так, доля россиянок в общей структуре пациентов психологов составляет 77%, в структуре проведенных консультаций - 79%.

Женщины чаще обращаются к психологам в молодом возрасте. На долю пациенток 21-30 лет приходится 41% консультаций, 31-40 лет - 38% консультаций, 41-50 лет - 11% консультаций. Среди мужчин данные несколько отличаются. 47% обращений приходится на пациентов 30-40 лет, 35% - 21-30 лет, еще 9% - на пациентов старше 70 лет.

По итогам первого полугодия 2024 года пик обращений к психологам пришелся на июнь (23% обращений среди мужчин и женщин) и апрель (21% обращений среди женщин и 22% среди мужчин).
Структура обращений к психиатрам в рамках ДМС ВСК несколько отличается. Так, на мужчин приходится порядка 62% обращений к данным специалистам. В целом, наибольшее число консультаций проводится для людей 41-50 лет (29%), а также 31-40 лет (22%). Пик обращений к психиатрам в первой половине года пришелся на март (24%) и апрель (20%).

Обезличенный анализ структуры заболеваний внутри этой непростой специальности показал, что распространенными психиатрическими диагнозами с начала года стали смешанное тревожное и депрессивное расстройство (51% обращений) и невротические расстройства (неврозы) (32%).
Реже диагнозы после приемов специалистов звучали как рекуррентное депрессивное расстройство (5%), нервозность и шизоаффективное расстройство (по 3% каждый). Любые диагнозы такого характера требуют внимательного и бережного ведения со стороны специалистов, а плодотворной почвой для него может стать дестигматизация таких нозологий и достаточная информированность о них в современном обществе.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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