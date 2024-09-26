В Самарской области возможны короткие помехи в телевещании из-за солнечного ветра

В пятницу, 27 сентября, в Самарской области будет наблюдаться солнечная интерференция - сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телерадиопрограмм.
В течение без малого трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит, то на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от 10 до 22 минут в сутки.
"Инфраструктура сети РТРС максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак. Но в некоторых случаях Солнцу удается передать свой привет непосредственно телезрителю. Помните, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое "само пройдет". Просто выключите и через пару минут снова включите телевизор или приставку. Если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню", - рассказывают в РТРС.
Явления солнечной интерференции в Самарской области, влияющие на цифровое эфирное вещание, на радиовещание каналов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", на теле- и радиовещание канала "Губерния", могут наблюдаться с 27 сентября по 21 октября с 11:52 до 13:42.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!