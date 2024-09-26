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Общество

В Самарской области возможны короткие помехи в телевещании из-за солнечного ветра

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в Самарской области будет наблюдаться солнечная интерференция - сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телерадиопрограмм.

В течение без малого трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит, то на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от 10 до 22 минут в сутки.

"Инфраструктура сети РТРС максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак. Но в некоторых случаях Солнцу удается передать свой привет непосредственно телезрителю. Помните, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое "само пройдет". Просто выключите и через пару минут снова включите телевизор или приставку. Если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню", - рассказывают в РТРС.

Явления солнечной интерференции в Самарской области, влияющие на цифровое эфирное вещание, на радиовещание каналов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", на теле- и радиовещание канала "Губерния", могут наблюдаться с 27 сентября по 21 октября с 11:52 до 13:42.

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