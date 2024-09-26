В Самаре на выставке "Промышленный салон" обсудили вопросы развития отрасли

В Самаре состоялось официальное открытие 22-й специализированной выставки-форума "Промышленный салон".

Ежегодно на протяжении более чем 20 лет отраслевое мероприятие собирает крупных промышленников со всей страны. В этом году экспонентами стали порядка 50 крупных промышленных предприятий России и Белоруссии. Представлены последние технологические новинки ведущих заводов и вузов.

Отраслевая выставка проходит при официальной поддержке министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, региональных Торгово-промышленной палаты, Союза работодателей, Национальной ассоциации инвесторов, бизнес-сообщества "Топ-менеджер" и самарского отделения "ОПОРА РОССИИ".

В день открытия выставку посетили вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, а также руководители крупных самарских промышленных заводов "ОДК-Кузнецов", "РКЦ "Прогресс", "Авиакор - авиационный завод" и многие другие.

"Для нас очень важно сегодня представить разработки, которые есть у Самарской области - они очень технологичны, наукоемки и инновационны. Эти характеристики позволят нам выходить на новые рынки и составить остальным игрокам серьезную конкуренцию", - отметил Антон Емельяненко.

В честь Дня машиностроителя в рамках официальной части лучшим работникам отрасли были вручены губернаторские и министерские награды.

В церемонии открытия выставки приняли участие ведущие промышленные предприятия региона и эксперты отрасли, а гостями выставки стали не только представители ведущих промышленных регионов России, но и эксперты из Индии.

В первый день выставки прошла стратегическая сессия по вопросам развития отрасли, государственной поддержки и льготного субсидирования промышленных предприятий, в том числе в сфере ОПК.

До конца выставки запланированы деловые мероприятия разных форматов: ярмарки межрегиональных коопераций, бизнес-завтраки, b2b-совещания, выездные мероприятия на предприятия и многое другое.

Выставка работает до 27 сентября. С мероприятиями деловой программы можно ознакомиться на сайте: https://prom-salon.ru. Зарегистрироваться на выставку можно прямо сейчас!