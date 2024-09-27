В регионе продлили запрет на посещение лесов на ближайшие выходные

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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ о запрете пребывания на территории всех земель лесного фонда региона с 28 по 30 сентября.