Самарская Школа юного тележурналиста приглашает слушателей

Школа юного тележурналиста Самарского университета приглашает желающих попробовать себя в этой профессии.

Основная цель школы — профессиональная ориентация молодежи. В процессе обучения в ШЮТЖ слушатели не только знакомятся с основами журналистики, но и получают первый практический навык формирования и редактирования материалов, пробуют себя в качестве телеведущего, оператора, режиссера монтажа.

Учащимся оказывается помощь в подготовке к творческому экзамену по журналистике и оформлении творческого досье. По окончании школы выдается сертификат.

Школа работает с 2008 г. по инициативе кафедры теории и истории журналистики Самарского госуниверситета.

В программу обучения входят: основы творческой деятельности тележурналиста (создание журналистского текста, литературное редактирование, работа с микрофоном, владение техникой интервью, работа диктора и ведущего программ и т. д.); основы операторского мастерства (знакомство с видеокамерой, с видеосъемкой — ракурс, баланс, свет, цвет, звук и т. д.), основы режиссуры монтажа (знакомство с приемами монтажа) и фотожурналистики, радиожурналистики, вэб-журналистики, верстка учебной газеты, ведение соцсетей и др.

Для слушателей проводятся экскурсии на телекомпании города, в редакции газет. В школу приглашаются журналисты самарских медиа, которые читают лекции, проводят интересные беседы и практические занятия.

Такое комплексное обучение помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Занятия в школе проводятся по субботам с 16:00 до 19:00 в аудитории 402 корпуса 22 а по адресу: ул. Академика Павлова, 1. Обучение начинается с 1 октября.

"Если вы еще не определились с выбором будущей профессии, но уже сейчас чувствуете в себе силы творить и познавать массу нового, полезного и интересного, попробуйте себя в журналистике — приходите в Школу юного тележурналиста", - приглашают организаторы.

Руководитель ШЮТЖ — Григорьева Тамара Владимировна (89198054948).