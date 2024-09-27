В Самарской области проходит фестиваль беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба"

Самарская область один из 18 регионов страны, где проходит Всероссийский распределенный профориентационной фестиваль беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба". Фестиваль стартовал 26 сентября и продлится до 28 сентября. Мероприятие объединит любителей и профессионалов в области беспилотных авиационных систем. В программе фестиваля — мастер-классы и квесты для участников от 14 лет. Площадкой для проведения стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

Фестиваль "Дотянуться до неба" проводится автономной некоммерческой организацией "Университет Национальной Технологической Инициативы 2035" в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы" при поддержке правительства Самарской области.

Региональное правительство оказывает серьезную поддержку подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Задачу обеспечить развитие отрасли, в том числе усилить работу по формированию кадрового потенциала отрасли и кооперации предприятий, образовательных организаций, университетов озвучивал губернатор Вячеслав Федорищев.

"В нашем регионе активно развивается сфера БАС и ведётся подготовка специалистов. Потребность в них сегодня обозначают промышленные предприятия, предприятия сельскохозяйственной отрасли региона. С 1 сентября в Самарской области открыты 17 специализированных классов (кружков) и центр практической подготовки для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Уверен, что фестиваль станет точкой притяжения всех, кто заинтересован в развитии беспилотной авиации, а нашим детям он поможет сделать успешный выбор будущей профессии", — рассказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Фестиваль "Дотянуться до неба" включает три направления: "Мечта", "Технологии" и "Общество".

Трек "‎Мечта" представляет собой квест-игру для школьников, где участники узнают о будущем беспилотных технологий: от полетов под крышей до дальнего космоса. В квесте ребята освоят управление дронами в симуляторе и реальной жизни. Участники познакомятся с особенностями технологий космических аппаратов, расшифруют снимки из космоса и подберут орбиты для спутников в симуляторе. Им также предстоит помочь спутнику раскрыть солнечные панели с помощью программирования, собрать турникетную антенну для получения сигнала из космоса и даже запустить в небо стратостат. В конце ребята проверят свои знания на тему БАС в квизе.

Трек "Технологии" предназначен для старших участников, которым расскажут о принципах проектирования дронов, подборе компонентов и создании схем для разных условий эксплуатации. Будут проведены дизайн-сессии для развития идей и доработки существующих дронов. Участники отработают навыки пилотирования в симуляторе полетов, а также разработают дрон, подходящий под определенные функциональные требования, и доставят на нем груз. Программа включает лекции и презентации, посвященные технологиям в сфере БАС.

Трек "Общество" станет площадкой для обсуждения того, как инструменты Федерального проекта "Кадры для БАС" помогут развивать систему образования в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС. В рамках трека участники смогут сдать тестирование в формате Техно ГТО, призванного провести оценку общего уровня технологической грамотности участников. Также будет организована выставка, посвященная достижениям Самарского региона, где будет представлена карта образовательных возможностей в отрасли БАС.

На фестивале участники попадут в сеттинг игры "Берлога" — мир, где разумные космические медведи используют новые технологии и не против познакомить желающих с технологическими профессиями, научить программировать и собирать дроны.

Регистрация участников доступна на платформе Leader-ID.

Адрес проведения: г. Самара, Московское шоссе, д. 34, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.