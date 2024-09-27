"Т Плюс" приглашает на фестиваль "Время читать. Включаем свет"

В эти выходные в Самарской областной библиотеке (пр.Ленина, 14 "А") пройдет межрегиональный фестиваль "Время читать. Включаем свет". Свои просветительские проекты представит ПАО "Т Плюс".

Так, на площадке "Светлячок" можно будет познакомиться с книгой "Теплые сказки". Это уникальное издание появилось благодаря целому ряду специальных литературных экспедиций. В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия "Т Плюс". В рамках фестиваля "Время читать. Включаем свет" все желающие смогут услышать сказки, часть из которых была впервые переведена на русский язык.

Кроме того, юных гостей фестиваля ждет интерактивная программа с энергетическим героем Теплославом. Приглашаем всех желающих посетить мероприятие "Т Плюс" на Межрегиональном фестивале "Время читать. Включаем свет" в воскресенье, 29 сентября, с 14:00 до 16:00.