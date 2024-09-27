"Т Плюс" приглашает на фестиваль "Время читать. Включаем свет"

В эти выходные в Самарской областной библиотеке (пр.Ленина, 14 "А") пройдет межрегиональный фестиваль "Время читать. Включаем свет". Свои просветительские проекты представит ПАО "Т Плюс".
Так, на площадке "Светлячок" можно будет познакомиться с книгой "Теплые сказки". Это уникальное издание появилось благодаря целому ряду специальных литературных экспедиций. В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия "Т Плюс". В рамках фестиваля "Время читать. Включаем свет" все желающие смогут услышать сказки, часть из которых была впервые переведена на русский язык.
Кроме того, юных гостей фестиваля ждет интерактивная программа с энергетическим героем Теплославом. Приглашаем всех желающих посетить мероприятие "Т Плюс" на Межрегиональном фестивале "Время читать. Включаем свет" в воскресенье, 29 сентября, с 14:00 до 16:00.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!