Хоккейная "Лада" обыграла "Нефтехимик"

В пятницу, 27 сентября, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти состоялся матч между ХК "Лада" и ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска.
По итогам игры счет составил 5:4 в пользу хозяев ледовой площадки. Голами у тольяттинцев отличились Дмитрий Кугрышев (7:19; 65:01), Иван Романов (32:21), Егор Черников (26:52) и Рафаэль Бикмуллин (33:34).
У "Нефтехимика" отличились Никита Хоружев (26:05), Владислав Лещенко ( 30:34), Андрей Белозеров (48:51, 50:40).
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