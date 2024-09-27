Хоккейная "Лада" обыграла "Нефтехимик"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 27 сентября, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти состоялся матч между ХК "Лада" и ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска.