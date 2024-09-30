Мессенджеры на первом месте: "Ингосстрах" и НАФИ определили самые популярные приложения среди россиян

На смартфонах россиян в среднем установлено 16 мобильных приложений, однако далеко не все из них используются каждый день. "Ингосстрах" и аналитический центр НАФИ выяснили, какие приложения являются самыми популярными и как часто пользователи заходят в мессенджеры, социальные сети, почту и мобильные банки.

Как показывает исследование, подавляющее большинство россиян (85%) пользуются смартфоном более 1 часа в день. Треть россиян (31%) имеют около 1-2 часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от 3 до 4 часов в день, еще треть (30%) пользуются своим гаджетом более 4 часов ежедневно.

Самые заядлые пользователи — молодые люди до 24 лет, среди них почти каждый второй проводит за смартфоном более 4 часов в день (48%). Также чаще других подолгу сидят за телефоном неработающие россияне и женщины (36% и 35% соответственно).

Согласно полученным данным, наиболее востребованными приложениями среди россиян являются мессенджеры (84%), приложения для просмотра новостей (77%) и социальные сети (70%). Далее следуют приложения для просмотра видео (64%) и банки (62%).

В меньшей степени россияне пользуются мобильными играми (41%) и стримингами (35%). Каждый четвертый житель нашей страны ежедневно пользуется сервисами навигации (24%), а каждый пятый — приложениями для онлайн-покупок (20%).

Приложения для здоровья, планировщики задач, приложения страховых компаний, каршеринга, аренды самокатов и другие россияне используют от случая к случаю, по одному или несколько раз в неделю.

В отношении ежедневно востребованных приложений периодичность их использования в течение одного дня различается, однако чаще всего пользовательское поведение предусматривает 1-2 захода в сутки, реже 3-4 раза. Исключение составляют только мессенджеры, которые россияне используют как для деловой коммуникации, так и для дружеского общения. Таким образом, почти половина россиян (41%) заходят в мессенджеры более 5 раз в день.

"Цифровизация является одной из стратегических целей "Ингосстраха". Любой бизнес должен идти в ногу со временем, адаптируя процессы под текущие потребности рынка. Мы активно развиваем наш сайт и мобильное приложение, чтобы сделать страхование более простым, доступным и удобным. Наши клиенты могут оформить полис, заявить о страховом случае, записаться к врачу по ДМС или связаться с поддержкой и все это дистанционно", — отметил Алексей Романов, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".

Всероссийский опрос молодежи проведен аналитическим центром НАФИ по заказу "Ингосстраха" в августе 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.