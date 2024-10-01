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Страхование Финансы

"Росгосстрах" завершает присоединение цифровой страховой "Пульс"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" завершает процесс интеграции цифровой страховой "Пульс", которая становится составной частью самого известного страховщика страны. Присоединение этого инновационного стартапа позволит "Росгосстраху" качественно усилить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями, а также расширить клиентскую базу за счет более молодой аудитории, активно использующей современные инструменты страховой защиты — в том числе в формате подписок.

Полисы и подписки более чем 600 тыс. клиентов компании "Пульс" продолжают действовать без изменений. Для страхователей сохраняются личные кабинеты и чат поддержки — просто страховщиком по заключенным договорам теперь является "Росгосстрах". Пролонгация страховых подписок тоже осуществляется как раньше — автоматически, онлайн и по прежней цене. Кроме того, клиенты "Пульса" получают доступ к широкому ассортименту востребованных страховых продуктов "Росгосстраха", в том числе — ОСАГО и каско.

Сотрудники "Пульса" уже присоединились к многотысячной команде "Росгосстраха" и продолжают работу по развитию цифровых продаж и онлайн-сервисов в страховой компании федерального масштаба. Генеральный директор СК "Пульс" Ольга Крымова остается членом Правления "Росгосстраха" и в этой роли будет отвечать за проект перехода "Росгосстраха" на новую IT-платформу в рамках программы импортозамещения.

"Росгосстрах" находится в стадии активной трансформации, ведь готовность к быстрым изменениям позволит нам укреплять позиции на высококонкурентном страховом рынке. Присоединение "Пульса" и дальнейшее развитие цифровых процессов помогут компании привлекать новых клиентов, демонстрируя им широкий спектр возможностей для оперативного решения практически любых страховых задач, — говорит генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Мы рассчитываем, что гибкость и технологичность присоединенной компании, помноженные на опыт, устойчивость и масштаб "Росгосстраха", дадут новый импульс в развитии и нам, и всему страховому рынку".

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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