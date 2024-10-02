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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей области с Днем среднего профессионального образования

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей области с Днем среднего профессионального образования.

"Уважаемые работники и ветераны системы среднего профессионального образования Самарской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Система СПО является важнейшей частью образовательного и производственного потенциала региона, что позволяет нам решать самые сложные задачи в стратегически важных отраслях экономики.
По уровню соответствия подготовки кадров потребностям экономики  региональная система среднего профессионального образования сегодня занимает первое место в стране.

Тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами — это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона.
Мы активно участвуем в федеральном проекте "Профессионалитет", цель которого — максимально приблизить уровень образования обучающихся  к потребностям рынка труда. При этом особое внимание уделяется созданию образовательно-производственных центров и кластеров, строительству и капитальному ремонту учебных корпусов и студенческих общежитий, обновлению мастерских ссузов.
За всеми этими достижениями стоит упорный, самоотверженный труд педагогов, наставников, мастеров производственного обучения, которые все свои знания и навыки передают студентам, прививая им интерес к рабочим профессиям. 

Благодарю вас за профессионализм, ответственность, понимание важности вашей работы для укрепления экономики Самарской области, для будущего нашего региона. Спасибо ветеранам системы СПО. Не сомневаюсь, ваш ценный опыт, заложенные вами традиции и впредь будут востребованы в деле подготовки профессиональных кадров.

Желаю вам успехов в работе! Здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!" — сказал губернатор.

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