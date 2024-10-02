Сотрудников самарской компании подозревают в хищении продуктов у армии

Сотрудников самарского ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" подозревают в хищении продуктов для военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому также проходит заместитель командира воинской части.

По версии следствия, были похищены продукты на более чем 20 млн руб. в рамках госконтракта на питание военных во Владивостоке.

"Военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и заместителя командира воинской части Владимира Ракова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказали в ведомстве.

В июле 2023 г. между Минобороны РФ и "РБЕ "Филиал Поволжье" был заключен госконтракт на сумму более 200 млн руб. по организации питания военных во Владивостоке. Хищения совершались с ноября 2023 по апрель 2024 г. путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих. Похищенное реализовывалось через торговые точки города Владивостока.

ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" аффилировано выходцу из самарского бизнеса, создателю группы компаний "РБЕ" Андрею Шокину. По данным ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в Самаре по ул. Мичурина, 21. Генеральный директор - Артур Минасян. Учредители - АО "СМАРТ АКТИВЫ" и

АО "ПИКС ХОЛДИНГ". До мая 2024 г. в числе учредителей был Никита Шокин. Баланс общества составляет 3,53 млрд руб., выручка за 2023 г. - 4,93 млрд руб., чистая прибыль - 399,09 млн рублей.