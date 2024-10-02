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Образование Общество

Четвертый год подряд учащиеся 40 школ Самарской области имеют возможность побороться за персональные стипендии

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наградить за стремление к знаниям, инициативу и стимул к личным достижениям воспитанников учебных заведений избирательного округа № 24 предложил депутат Самарской губернской думы, член Президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Живайкин.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В новом учебном году школьники Кинельского избирательного округа могут снова претендовать на именные стипендии Александра Живайкина. В этом году, как и прежде, стипендии будут присуждаться в двух номинациях: "За отличные успехи в учебе" и "За достижения в общественной сфере", рассказал депутат областного парламента.

Условия участия в конкурсе остаются неизменными. Стипендии получат лучшие ученики, общественники и спортсмены. Именные стипендии Живайкина — это не просто награда, это инвестиция в будущее нашего региона, поддержка талантливых и активных молодых людей, говорят педагоги образовательных учреждений, которые принимают участие в конкурсе.

"Эту стипендию я учредил как стимул достижения высоких результатов в учебе, искусстве, спорте, науке, общественной жизни. По итогам прошлых лет около 300 ребят уже получили благодарственные письма и премии. Я уверен, что мы поощряем наших будущих инженеров, учителей, врачей, военных, которыми через несколько лет станут сегодняшние школьники. Победителей конкурса мы еще не раз увидим и услышим!", — рассказал Александр Живайкин.

Это не просто финансовая поддержка, а знак признания их талантов и мотивация для дальнейшего развития, уверен парламентарий. Важно отметить, что стипендии Живайкина не только поощряют успехи, но и создают благоприятную атмосферу для развития талантов. Прошлогодние стипендиаты своим примером вдохновляют одноклассников на активную жизненную позицию и творческий поиск.

"Мы обязаны создавать все условия для развития духовности и культуры, патриотизма, образования и науки. Это основные ценности, которые будут по-настоящему определять развитие нашего региона и всей России в дальнейшем. Успехи молодежи позволяют уверенно смотреть в будущее и реализовать самые смелые планы", — уверен член президиума регионального политсовета "Единой России".

Напомним, что конкурс на именные стипендии депутата Александра Живайкина проводится с 2021 года. Именная стипендия — одно из поощрений, которое позволит школьникам 40 школ Кинельского избирательного округа сосредоточиться на реализации собственного потенциала и развитии талантов. Критерии отбора стипендиатов собраны в Положении о назначении стипендии, с которым можно ознакомиться на странице Александра Живайкина в социальной сети "ВКонтакте" и в самих учебных заведениях.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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