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Здравоохранение Общество

Самарские хирурги удалили 24-сантиметровую опухоль у трехлетнего ребенка

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детские хирурги Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой провели сложную операцию трехлетней девочке из Тольятти. Маленькой пациентке удалили новообразование из брюшной полости размером 24 сантиметра и весом около 2 килограммов, которое составляло 11% ее веса и занимало практически всю брюшную полость. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Фото: пресс-служба минздрава СО

Мама девочки обратилась в Тольяттинскую больницу с жалобами на боль в животе у ребенка. После диагностики их направили на госпитализацию в специализированное учреждение — областную детскую больницу им. Н. Н. Ивановой. Специалисты провели необходимые исследования, по результатам которых диагностировали доброкачественное новообразование брюшной полости (липома).

Липома брюшной полости — доброкачественное новообразование, которое состоит из жировых клеток и может располагаться в любом месте, где есть жировая ткань.

"Липома может появляться в любом возрасте, в том числе и у детей. Новообразование со временем увеличивается в размерах и может вызвать целый ряд осложнений. В данном случае липома росла вместе с ребенком в забрюшинном пространстве и увеличивалась, медленно поддавливала органы брюшной полости", — рассказал заведующий хирургическим отделением детской больницы им. Н. Н. Ивановой Евгений Новоженов.

Хирурги областной больницы выполнили непростую операцию. Ее сложность заключалась в том, что в структуре опухоли проходили мезентериальные сосуды. Врачам необходимо было радикально удалить опухоль и не допустить осложнений, которые могли быть вызваны повреждением мезентериальных и магистральных сосудов брюшной полости.

"Первым этапом мы провели диагностическую лапароскопию, убедились в расположении и размерах новообразования. Затем выполнили небольшую лапаротомию и удалили опухоль по частям из-за ее очень большого размера. В ходе операции важно было не повредить магистральные сосуды", — пояснил врач.

Использование современного медицинского оборудования и комбинированной анестезии позволило быстро и безболезненно восстановиться ребенку.

"Огромное спасибо всем врачам. Не знала, что думать, изначально были подозрения на грыжу. Но хирурги сразу же поставили верный диагноз и провели операцию", — поблагодарила мама пациентки.

Выполнение сложных операций стало возможным благодаря профессионализму специалистов и развитию детского здравоохранения в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Всего с начала года хирургами Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой было проведено уже 2000 операций.

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