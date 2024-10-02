Самарские хирурги удалили 24-сантиметровую опухоль у трехлетнего ребенка

Детские хирурги Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой провели сложную операцию трехлетней девочке из Тольятти. Маленькой пациентке удалили новообразование из брюшной полости размером 24 сантиметра и весом около 2 килограммов, которое составляло 11% ее веса и занимало практически всю брюшную полость. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Мама девочки обратилась в Тольяттинскую больницу с жалобами на боль в животе у ребенка. После диагностики их направили на госпитализацию в специализированное учреждение — областную детскую больницу им. Н. Н. Ивановой. Специалисты провели необходимые исследования, по результатам которых диагностировали доброкачественное новообразование брюшной полости (липома).

Липома брюшной полости — доброкачественное новообразование, которое состоит из жировых клеток и может располагаться в любом месте, где есть жировая ткань.

"Липома может появляться в любом возрасте, в том числе и у детей. Новообразование со временем увеличивается в размерах и может вызвать целый ряд осложнений. В данном случае липома росла вместе с ребенком в забрюшинном пространстве и увеличивалась, медленно поддавливала органы брюшной полости", — рассказал заведующий хирургическим отделением детской больницы им. Н. Н. Ивановой Евгений Новоженов.

Хирурги областной больницы выполнили непростую операцию. Ее сложность заключалась в том, что в структуре опухоли проходили мезентериальные сосуды. Врачам необходимо было радикально удалить опухоль и не допустить осложнений, которые могли быть вызваны повреждением мезентериальных и магистральных сосудов брюшной полости.

"Первым этапом мы провели диагностическую лапароскопию, убедились в расположении и размерах новообразования. Затем выполнили небольшую лапаротомию и удалили опухоль по частям из-за ее очень большого размера. В ходе операции важно было не повредить магистральные сосуды", — пояснил врач.

Использование современного медицинского оборудования и комбинированной анестезии позволило быстро и безболезненно восстановиться ребенку.

"Огромное спасибо всем врачам. Не знала, что думать, изначально были подозрения на грыжу. Но хирурги сразу же поставили верный диагноз и провели операцию", — поблагодарила мама пациентки.