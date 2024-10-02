Руководитель движения КВН в Самарской области Сергей Ларионов вновь привился от гриппа

Прививка, сделанная в прошлом году, позволила ему пережить зиму без опасных инфекций. Поэтому представитель Самарского движения КВН и в этом году, не сомневаясь, посетил пункт вакцинации.

"Многие ошибочно считают, что вакцинация от гриппа не обязательна. На самом деле каким бы организм сильным ни был и каким бы ты здоровым себя ни считал, в мире множество бактерий и вирусов. Они развиваются и прогрессируют. Чтобы оставаться в рабочем строю и уделять время своей семье, обязательно нужно раз в год делать прививку. Поэтому я всех призываю - не откладывайте собственную безопасность в долгий ящик", - рассказал Сергей Ларионов.

Вирусные инфекции опасны осложнениями. Вакцинация не защищает от гриппа на 100%, но в случае заражения помогает перенести болезнь в более легкой форме.

Перед прививкой обязательна консультация врача.

"Врач проводит осмотр и опрос пациента, исключает противопоказания (наличие симптомов простуды и обострения хронических болезней), - сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик. - После прививки важно соблюдать простые правила - не мочить место укола, избегать тяжелых нагрузок, отказаться от посещения спортивных залов".

Более чем 600 тыс. жителей Самарской области защитили себя и своих близких, сделав выбор в пользу вакцинации. Врачи напоминают, что особенно важно пройти иммунизацию людям из групп риска - пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, детям и всем, кто в рамках профессиональной деятельности активно контактирует с людьми.