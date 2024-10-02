Руководитель движения КВН в Самарской области Сергей Ларионов вновь привился от гриппа

Прививка, сделанная в прошлом году, позволила ему пережить зиму без опасных инфекций. Поэтому представитель Самарского движения КВН и в этом году, не сомневаясь, посетил пункт вакцинации.
"Многие ошибочно считают, что вакцинация от гриппа не обязательна. На самом деле каким бы организм сильным ни был и каким бы ты здоровым себя ни считал, в мире множество бактерий и вирусов. Они развиваются и прогрессируют. Чтобы оставаться в рабочем строю и уделять время своей семье, обязательно нужно раз в год делать прививку. Поэтому я всех призываю - не откладывайте собственную безопасность в долгий ящик", - рассказал Сергей Ларионов.
Вирусные инфекции опасны осложнениями. Вакцинация не защищает от гриппа на 100%, но в случае заражения помогает перенести болезнь в более легкой форме.
Перед прививкой обязательна консультация врача.
"Врач проводит осмотр и опрос пациента, исключает противопоказания (наличие симптомов простуды и обострения хронических болезней), - сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик. - После прививки важно соблюдать простые правила - не мочить место укола, избегать тяжелых нагрузок, отказаться от посещения спортивных залов".
Более чем 600 тыс. жителей Самарской области защитили себя и своих близких, сделав выбор в пользу вакцинации. Врачи напоминают, что особенно важно пройти иммунизацию людям из групп риска - пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, детям и всем, кто в рамках профессиональной деятельности активно контактирует с людьми.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас