В Самаре лидеры волонтерских движений обсудили вопросы поддержки бойцов СВО

В Молодежном многофункциональном центре в Самаре прошел координационный штаб с участием лидеров волонтерских движений, руководителей благотворительных фондов и ветеранских объединений Самарской области. По предложению губернатора Вячеслава Федорищева с инициативой о встрече вышел общественный помощник главы региона по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Максим Девятов.

"С первых дней находясь на специальной военной операции, я не понаслышке знаю, какую огромную роль играет на передовой дополнительное обеспечение, которое доставляют бойцам волонтеры. Наряду с письмами, посылками, гостинцами из дома ребята и девчонки регулярно привозят в новые российские регионы — на позиции наших боевых товарищей — грузы с медикаментами, электроникой, экипировкой, автозапчастями, инструментами. Везут собственноручно изготовленные маскировочные сети, антидроновые покрывала, средства для эвакуации раненых — все, о чем пишут в запросах бойцы. И я, прежде всего, хочу сказать огромное спасибо всем вам, всем нашим волонтерам, всем волонтерским штабам Самарской области, которые, не жалея времени и сил, стремятся внести свой посильный вклад в нашу неизбежную победу над противником. Труд волонтеров, на мой взгляд, это по-настоящему бесценный труд. И я уверен в том, что действовать наш крепкий тыл должен сообща, становясь тем самым еще надежнее", — обратился к участникам встречи Максим Девятов.

Во встрече приняли участие руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева, руководитель стрелкового клуба "Ранчо", руководитель Самарского центра специальной подготовки снайперов, инструктор по высокоточной стрельбе Григорий Бондарев, депутат думы Тольятти, участник спецоперации, представитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области Александр Шарков.

Волонтерам рассказали о возможности получить свободный проезд по платным трассам на период работы гуманитарных конвоев. Это новая мера поддержки, которая может помочь сэкономить не только деньги, но и драгоценное время — тем более, когда речь идет о срочном грузе.

Во время подготовки к встрече Максим Девятов опросил более 100 военнослужащих и скорректировал список первоочередных нужд армии. Общественный помощник главы Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей представил перечень необходимых сегодня вещей на передовой участникам встречи.

"В первую очередь на передовой наряду с маскировочными сетями и специальной защитной экипировкой сейчас нужны дроны-разведчики, FPV, средства РЭР и РЭБ, тепловизионные прицелы, а также мотоциклы, автотранспорт, связь. На мой взгляд, это то, на что волонтерскому сообществу Самарской области и всей страны сейчас надо обратить особое внимание, ведь все названное реально помогает ребятам на передовой выполнять задачи по защите Родины, сберегая собственное здоровье и жизни", — подчеркнул Максим Девятов.

Наряду с храбростью наших военнослужащих сегодня побеждают технологии и знания, уверен руководитель стрелкового клуба "Ранчо", руководитель Самарского центра специальной подготовки снайперов, инструктор по высокоточной стрельбе Григорий Бондаренко. Клуб активно помогает российской армии, отправляя в зону СВО дополнительное снаряжение и спецтехнику, проводя обучение для бойцов.

"Цена этих знаний — человеческая жизнь. Поэтому мы не только поставляем в армию высокоточные комплексы, но и обучаем работе на них. Мы обучили уже более 2 000 бойцов. Обучение ведут чемпионы России, чемпионы мира по стрельбе, призеры всероссийских соревнований по снайпингу. Наши инструкторы — самые сильные стрелки мира, и эти знания мы передаем нашим бойцам, — рассказал руководитель Самарского центра специальной подготовки. — Каждый из вас, из нас все чаще слышит вопрос "когда завершится спецоперация?". И мой ответ такой: когда каждый поймет, что здесь — это там. Пока мы здесь, наши парни сидят в окопах, и наша святая обязанность — им помогать".

О работе Ассоциации ветеранов СВО рассказал Александр Шарков. Решение о создании Ассоциации было принято на форуме ветеранов специальной военной операции в Москве. В состав организации уже вошли 53 региона России, Самарская область — в их числе. В Ассоциацию можно обратиться за помощью либо предложить свою поддержку ветеранам СВО. Представитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Шарков предложил лидерам волонтерских организации региона объединяться для достижения единой цели — Победы в СВО.

Волонтеры поддержали идею и предложили проводить такие встречи на регулярной основе для обмена информацией и консолидации усилий по поддержке военнослужащих — участников СВО.

"Вопросов, которые получил при подготовке к встрече, было много, от сугубо организационных до более сложных, в том числе и финансовых. Будем их прорабатывать, стараться решать — безусловно, в рамках действующего законодательства и тех полномочий, которые есть у региона", — отметил Максим Девятов по итогам встречи.